她揪夫「殺閨密剖肚取嬰」　磚頭猛砸爆頭…準媽媽翻腹拖臍帶慘死！

▲巴西女子馬芙拉遭到閨密剖肚取嬰。（圖／翻攝自當事人臉書下同）

記者陳亭伃／綜合報導

每個新手媽媽對於自己即將來到世上的孩子，都充滿期待，但巴西一對夫妻，卻遭到朋友的算計，當場被剖肚取子。已經懷孕36周的女子聽到朋友想要替她辦「寶寶派對」，開心前往慶祝，未料這名友人卻趁機拿磚頭敲爆孕婦的頭，之後拿刀當場剖開肚子將胎兒取走，這名準媽媽最後血流過多身亡，而胎兒被送到醫院時，兇手也遭到逮捕。

根據《紐約郵報》報導，巴西聖塔卡塔林那州（Santa Catarina）日前發生一起殺母奪嬰事件。24歲的馬芙拉（Flavia Godinho Mafra）去年結婚之後，已經懷孕36周準備做好當媽媽的準備，她跟老公也時常曬出兩人一肚的恩愛照。

上月28日，馬芙拉的一對好友夫妻，提到想幫她辦一場「迎接寶寶的派對」，大家不畏懼的一起前往好友家，該名好友還是馬芙拉的閨密，未料，閨密卻趁著馬芙拉不注意，拿了磚頭狂敲頭部，直到她爆頭倒地之後，更拿出藏好的器具將馬芙拉肚子剖開後，把嬰兒取出。

▲馬芙拉遇害，丈夫相當悲痛。

閨密與其丈夫接著將嬰兒送往醫院，並向院方表示，妻子在家裡突然生下孩子，但是醫護人員卻發現小嬰兒身上有幾處割傷，於是協助轉院後報警，整起案件才曝光。

警方表示，目前無法得知嬰兒被取出時，馬芙拉是否有意識，涉案夫妻同樣也在去年10月結婚後懷孕，卻在1月時流產，但卻沒有告知外界，之後兩人竟動起殺友奪子的念頭。檢察官席爾娃（Paulo Alexandre Freywsleben e Silva）表示，嫌犯利用派對名義犯下這起殘忍的案件，甚至在死者倒地之後多砸了幾下，接著取嬰，這樣的行為令人不可置信的殘忍。目前涉案夫妻已經被以謀殺、藏屍、重傷害罪起訴。