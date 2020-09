▲侯羽薔登上世界高爾夫業餘女子世界排行第一名。(圖/翻攝自WAGR官網)

記者劉亭/綜合報導

台灣業餘高球女將侯羽薔表現亮眼,在2日登上世界高爾夫業餘女子世界排行第一名。她得知消息後,低調在臉書感謝大家的鼓勵,之後會更加努力,打出更好的成績。

侯羽薔目前就讀於美國亞歷桑納大學,曾拿下世界高爾夫業餘女子大學全美年度最佳新人、最佳大一學生。她在2020年出場的6場賽事中,3場都打進了前3名,包含日立慈善盃女子高爾夫菁英賽獲得第2名、颶風邀請賽則是並列第3、亞歷桑那野貓邀請賽並列第2。

侯羽薔也在臉書發文表示,「分數和排名只是一個數字和數據,我將會更專注投入打好每一場比賽,做好選手應該做的本份。我跟姐姐會繼續更加努力,期待能打出更好的成績」。

「這絕對是美夢成真(This is definitely a dream come true)」,侯羽薔也說,很榮幸成為業餘高爾夫球的一小份子,感謝在高球路上曾經幫助她的貴人,也希望大家繼續為台灣的所有選手加油, 謝謝大家的祝福。

