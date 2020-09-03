美國務卿蓬佩奧公布對中國外交官3限制：未經允許不得參訪大學校園





▲美國國務卿蓬佩奧公布對中3限制。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）2日公布最新命令，禁止中國外交官在未經美國政府允許下，參訪大學校園及與當地官員會面；此外，他表示若中國大使館及領館在使館外舉辦50人以上的文化活動，也必須經由國務院事先許可。蓬佩奧指出這些對中的外交限制，僅是川普政府要求兩國達到「互惠」。

綜合外電報導，蓬佩奧於美東時間2日指出，中國共產黨過去對美國駐中外交官實施了大量限制，尤其中共刻意將審核系統不透明化，設計來防止美國外交官在當地進行常規作業、參與集會、閉門會議，以及和中國一般平民接觸。他說特別是大學校園和新聞及社交媒體，美國外交官都因中共而無法接觸。

「今天，我宣布國務院已經創建一套審核機制，用以對在美資深中國外交官在訪問大學校園，以及與當地政府官員會面前進行審查」，蓬佩奧表示國務院此舉僅是對中國祭出同等規範，「中國大使館和領事館主持的館外50人以上的文化活動，也必須經過我們的允許。」

美中兩國的緊張持續，美國近來因對中國政府控制的孔子學院開鍘，8月中，國務院宣布孔子學院必須將他們在美國的總統，註冊為外交機構。蓬佩奧1日接受《福斯新聞》（FOX News）訪問時，被問到孔子學院在年底前還會剩下幾間，他回說希望一間都不剩。

「我希望答案是0」，蓬佩奧表示，「我們已經清楚表明他們是外交機構，國務院已經指名他們。這很重要，因為現在他們也受（上述提及的）禁令和規則限制。」