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澳洲研究發現蜂毒妙用　可能摧毀惡性乳癌細胞

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▲▼女孩,女人,堅強,乳癌,抗癌。（圖／pixabay）

▲澳洲研究發現蜂毒可能摧毀惡性乳癌細胞。（圖／pixabay）

文／中央社坎培拉2日綜合外電報導

澳洲科學家說，蜜蜂的毒液已在實驗室中被發現能摧毀惡性乳癌細胞。這被形容為「令人興奮」的發現，但科學家提醒，還需要進一步驗證。

英國廣播公司（BBC）報導，蜂毒及其化合物蜂毒肽（melittin）被用來對抗2種很難治療的乳癌，也就是三陰性乳癌及第二型人類上皮成長因子接受器蛋白過度表現型（HER2-enriched）乳癌。

先前的研究發現，蜂毒對黑色素瘤（melanoma）等其他癌症具有抗癌特性。

這項最新研究結果由西澳州的哈里柏金斯醫學研究所（Harry Perkins Institute of Medical Research）發表在「自然精密腫瘤學」（Nature Precision Oncology），這是一本需要同儕審查的期刊。

這項研究測試超過300隻蜜蜂與大黃蜂的蜂毒。

帶隊研究的25歲博士研究員達菲（Ciara Duffy）說，蜜蜂蜂毒被發現具有「極強的功效」。

研究發現某一濃度的蜂毒可以在對其他細胞造成最小的危害下，於一小時內殺死癌細胞。但在其他劑量水平時，毒性卻會增加。

研究人員還發現，蜂毒中的蜂毒肽能有效干擾癌細胞成長或讓它「停止」成長。

儘管蜂毒肽是蜜蜂蜂毒的天然產物，但也可以透過合成而來。

傳統上，最惡性癌症之一的三陰性乳癌已經可透過手術、放射治療與化療處理。在所有乳癌患者中，三陰性乳癌約占了10%至15%。

儘管研究結果令人感到興奮，但研究人員警告，還需要更多實驗來了解蜂毒是否真的可以作為抗癌藥大規模發揮作用。

 

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