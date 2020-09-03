美《中國軍力報告》：解放軍成全球最大海軍　對台飛彈超過900枚

▲解放軍海軍南海軍演。（圖／視覺中國）

記者張靖榕／綜合外電報導

美國五角大廈1日向國會提交2020年度《中國軍力報告》，當中指出中國海軍已超越美國，成為世界規模最大的海軍部隊，未來10年的核彈頭數量更將從現有的200枚翻倍。台海威脅方面，報告指出解放軍的年度軍事預算已是台灣的15倍，中程飛彈部署也將會增至200枚，因此有鑑於台海軍力失衡加重，美方應基於《台灣關係法》與6項保證，持續對台軍售。

《中國軍力報告》（2020 Report on Military and Security Developments Involving the People's Republic of China）長達200頁，當中針對陸、海、空及防空系統等領域進行評估，並指出解放軍海軍艦艇數量已增至全球第一，艦艇和潛艇規模達350艘，包括水面主力艦共130艘，比美國的293艘要多出57艘。

報告接著指出，根據中國國家主席習近平2017年提出的目標，解放軍要在2049年結束以前，成為「世界級」的軍隊，而當前核彈頭現有數量約200枚，未來10年數量將翻倍，軍事實力在各個方面可能已接近，甚至超越美國。內容提及中國國防預算持續增加，2019年時已是台灣的15倍，且大部分發展的目標均是以武力統一台灣，而台灣方面意識到此一差距，致力於發展新概念與不對稱作戰能力。

▲解放軍閱兵展示東風-26（DF-26）中程彈道飛彈。（圖／路透社）

報告指出，中國部署在台海的海軍武器裝備，包括洲際彈道飛彈增10枚至100枚，中程導彈則會增至200枚；海軍部隊則是新增一艘航空母艦，達到2艘航母、1艘巡洋艦、7艘護衛艦的規模，海警部隊的船隻則從248艘增至255艘。陸基常規彈道和巡航導彈，中國擁有超過1250枚陸基彈道導彈（GLBM）與陸基巡航導彈（GLCM），射程範圍500至5500公里，相較之下，美國目前部署的常規陸基彈道導彈，射程範圍僅在70至300公里，陸基巡航導彈則沒有部署。

報告指出，解放軍可能採取「海空封鎖」、「有限軍力」或「強制選項」、「空中與飛彈攻擊」、入侵台灣4項行動路線。海空封鎖包括切斷台灣重要進口，迫使台灣屈服，並伴隨大規模飛彈攻擊與近海島嶼奪取；有限軍力與強制選項方面，中國可能採取有限度的軍事行動攻擊基礎設施或與各項公開、秘密活動結合，以引發恐慌並降低民眾對政府信心；空中與飛彈攻擊方面，中國可能飛彈攻擊空軍基地、雷達站等台灣空防系統，以削弱台灣防禦能力。

報告指出侵台方面，最被注意的是聯合島嶼登陸行動，突破或繞開海岸防禦，在台灣西岸南北兩端建造灘頭堡，運送人員與物資並發動攻擊。但報告也指出，大規模兩棲登陸作戰是最複雜、困難的軍事行動之一，入侵台灣的企圖還可能引來國際干預，加上軍力消耗與城市巷戰的複雜性。即使共軍成功登陸台灣，也會面臨重大政治與軍事風險。