美台經濟對話不怕中方報復　美國務院助卿：三公報沒禁止

▲美國國務院主管亞太事務助理國務卿史達偉。（圖／路透）



文／中央社記者徐薇婷華盛頓2日專電

美國國務院近日宣布創立美台雙邊經濟暨商業對話，外界預期中國恐反制。國務院亞太助卿史達偉今天表示，美中三公報與台灣關係法並無禁止美台經濟文化交流，中方不該有所反擊。

美國國務院亞太助卿史達偉（David Stilwell）8月31日宣布，將創立美台雙邊經濟暨商業對話，對話預計將由國務院主管經濟成長、能源和環境的次卿克拉奇（Keith Krach）主持。

史達偉今天出席國務院媒體簡報會，被問及美方預期北京會如何回應時表示，中方會如何回應要看北京自身，但美國國務院的工作就是要預測可能回應有哪些。

史達偉指出，若依據美中三公報與台灣關係法內文來看，國務院稍早針對雙邊經濟對話的宣布、美台經濟關係及文化交流等，都是完全被允許的，「沒有任何（文字）禁止這些事，所以也不應該有所謂強烈反應」。

針對國務院是否支持美台洽簽自由貿易協定（FTA），及對台灣近期鬆綁美豬美牛進口的態度為何，史達偉表示，目前相關事務仍處初期階段，但美方非常歡迎總統蔡英文移除雙方所剩貿易障礙之一。

有消息指出，克拉奇可能率團來台，為美台雙邊經濟對話揭開序幕，或最快本月透過視訊方式進行對話。不過，據了解，雙方目前仍就對話日期及形式進行細部討論，唯一原則是希望在年底前舉行。

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