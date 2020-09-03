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瘋電影／追殺艾娃　殺手也有家人

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文／賴賴

▲▼追殺艾娃。（圖／yahoo）

瘋言瘋語：

低成本的動作片，整體感沒有太強烈的殺手技藝高超，反而是因為導演動作鏡位設計單調，所以看不出來女主角很厲害的地方在哪，而結局陽春草草結束，也是非常可惜，組織頭子親自下手，竟然是如此卑微，這應該是殺手界中最大的羞恥，太人性化一點也不灑脫。

有別於過去對於冷血殺手的故事，反而將殺手的家庭關係平民化的呈現，於是殺手的主管有人性，殺手的老闆最後為家人求情，女殺手最後也要將自己親妹與妹婿安置妥當，殺手肥皂劇情暖化了冷冽的殺手印象，果然很有創意。

卡司整齊，女生可以接受的殺手電影。


片　　名：追殺艾娃
英文片名：Ava
類　　型：動作、劇情
上映日期：2020-08-05
片　　長：01時37分
導　　演：泰德泰勒(Tate Taylor)
演　　員：潔西卡雀絲坦(Jessica Chastain) 、 柯林法洛(Colin Farrell) 、 約翰馬可維奇(John Malkovich) 、 凡夫俗子(Common) 、 陳沖(Joan Chen) 、 吉娜戴維斯(Geena Davis)
國　　家：美國
語　　言：英語
發行公司：車庫娛樂

劇情大綱

頂尖殺手艾娃（潔西卡雀絲坦 飾）效忠於一個神祕組織，在全球各地執行高價值目標的暗殺行動。然而，一次出了差錯的行動，讓艾娃身陷生死交關的危機。面對各路殺手鋪天蓋地的追殺，無路可退的艾娃唯有殺出血路，才有活下去的機會……

▲▼追殺艾娃。（圖／yahoo）

▲老闆想要除掉下屬需要主管同意，不同意就格殺勿論。

▲▼追殺艾娃。（圖／yahoo）

▲殺手組織的頭頭，女兒也是殺手。

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