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快訊／瘋狂魔術師「抓氣球」飄上7400公尺高空　全程直播3小時

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記者林彥臣／綜合報導

美國魔術師布萊恩（David Blaine）在當地時間2日上午，進行一項「手抓氣球」飄浮上高空的挑戰，並進行了3個小時的直播，根據畫面中顯示的數字，已經離地2萬4000英尺以上，也就是7400多公尺，所以在畫面中，他也必須使用氧氣瓶才能呼吸。

▲▼美國魔術師僅憑藉著抓氣球，飛上7400多公尺高空。（圖／翻攝自David Blaine Ascension YouTube）

▲布萊恩（David Blaine）所處位置溫度，僅華氏1度（攝氏-17度）。（圖／翻攝自David Blaine Ascension YouTube）

根據美國媒體《今日美國》（USA TODAY）報導，受到童書抓住氣球飄走的啟發，布萊恩開始有了想要挑戰抓住一簇氣球飄上天空的想法，他最想挑戰的是想要飛上世界最高峰珠穆朗瑪峰，然後再跳回地面。

▲▼美國魔術師僅憑藉著抓氣球，飛上7400多公尺高空。（圖／翻攝自David Blaine Ascension YouTube）

▲布萊恩還在地面上的畫面。（圖／翻攝自David Blaine Ascension YouTube）

布萊恩也表示，為了這個挑戰，首先他必須取得跳傘執照，並學習如何飛行各種氣球，所以他在這之前，已經經歷了上百次的跳傘。布萊恩原本計劃從紐約市起飛，但本週早些時候宣布地點已轉移到亞利桑那州。

▲▼美國魔術師僅憑藉著抓氣球，飛上7400多公尺高空。（圖／翻攝自David Blaine Ascension YouTube）

▲▼美國魔術師布萊恩（David Blaine）僅憑藉著抓氣球，飛上7400多公尺高空。（圖／翻攝自David Blaine Ascension YouTube）

▲▼美國魔術師僅憑藉著抓氣球，飛上7400多公尺高空。（圖／翻攝自David Blaine Ascension YouTube）

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