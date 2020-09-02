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歐洲客戶急單加大拉貨力道　美喆看好未來營運逐季升溫

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▲美喆推出商用及家用領域的新款高端LVT產品，可望挹注公司營運表現。（圖／美喆提供）

▲美喆推出商用及家用領域的新款高端LVT產品搶市。（圖／美喆提供）

記者林淑慧／台北報導

受惠經濟活動逐步恢復以往水準，國際石塑地板製造業者美喆國際表示，歐洲地區客戶持續加大LVT、SPC石塑地磚產品拉貨力道，加上自有品牌業務需求同步轉強，有望創造整體營收年減幅度收斂，未來營運可望逐季升溫。

依據財報，美喆國際2020年8月合併營收達新台幣2.67億元，較去年同期的2.52億元成長6.28％。累計2020年1至8月合併營收為18.97億元，較去年同期減少18.60％。

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美喆-KY指出，觀察目前外銷代工客戶訂單已明顯感受備貨力道強勁，且持續接獲客戶急單需求殷切，美喆-KY趁勢亦加速啟動LVT、SPC石塑地磚新系列產品研發上市計畫，有望隨著外銷代工客戶備貨需求積極度提高，擴充LVT、SPC產品線佈局對整體營運將帶來更為明確的效益貢獻。

另一方面，集團仍積極深化旗下美喆、普隆自有品牌於中國大陸、台灣市場銷售表現，強化中國大陸共8個經銷據點於當地及鄰近地區業務佈局，進一步帶動自有品牌銷售表現穩步回升，並挹注美喆 8月營收不僅較上月成長2.77％，亦同步較去年同期成長6.28％。

展望2020年第三季，在全球環保意識提升，LVT、SPC石塑地磚產品相較其他地材產品，具有吸音、耐磨抗汙、阻燃防水及高性價比優勢，於全球地板市場滲透率亦逐步提高，美喆-KY亦積極強化外銷業務接單，並佈建自有品牌更完善經銷通路與異業合作契機，積極衝刺美喆與普隆兩大自有品牌市場占有率，以期創造未來營運良好成長動能。

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