統一「6秒賣1安瓶」拚當藥妝龍頭　銷售目標單月「超標400%！」

▲統一企業董事長羅智先（圖左）、統一美麗事業群董事長高秀玲，近年以「品牌管理」為戰略核心，深耕泛亞洲區域佈局。（圖／記者李毓康攝）

記者林淑慧／台北報導

統一集團近年集合藥品、康是美事業體，以服務為核心搶攻藥妝市場，旗下「我的美麗日記」品牌八月推出超能安瓶，主打平價款吸引小資女青睞，平均每六秒就賣出一瓶安瓶，銷售目標不僅單月就達陣，更超標目標值400%，挹注集團營運表現不俗。

擔任統一美麗事業旗下五家公司董事長的高秀玲，近年推動康是美內部培訓超過千位的專業美容諮詢師，統一藥品則多方開發抓緊消費者追求健康、美麗的需求，打造價格親民的保健及保養品，搶攻顧客心佔率之餘，也期許自家能成為全台藥妝的龍頭企業。

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統一集團表示，我的美麗日記繼面膜於法國拿下國際大獎肯定後，再開發出價格親民的超能安瓶，主打單瓶小包裝、天天新鮮保養訴求，新品於八月推出，平均6秒就賣出1瓶，迅速在美妝界掀起熱潮，也推升銷售業績提前達陣。

這款安瓶新品八月於統一集團美妝通路康是美搶先上市，單月就締造佳績，主因在於高秀玲以「貼近消費者需求」為美麗事業營運佈局之核心，「希望來到康是美的消費者，能獲得專業服務，找到適合自己的商品，這幾年光是內部培訓的專業美諮師就超過千位。」為統一集團製造與通路事業發揮綜效，奠定良好基礎。