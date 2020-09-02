台大排名世界97！　首進前泰晤士報「世界大學排行」前百大

▲台大首進前泰晤士報「世界大學排行」前百大，排名第97名。（圖／資料照）



中央社記者許秩維台北2日電

英國泰晤士報高等教育特刊（THE）今天公布最新世界大學排名，台灣大學排名97，首次在THE評比中擠進前百大，也創下歷年最佳紀錄。

根據泰晤士報高等教育特刊網路資料顯示，最新世界大學排名由英國牛津大學奪冠，第2至5名分別為美國史丹佛大學、哈佛大學、加州理工學院、麻省理工學院。台灣的學校則以台灣大學表現最佳，排名第97，名次比去年（120名）大幅提升。

台灣大學表示，國際高教機構在進行大學排名評比時，研究成果是重點項目，如THE排名採用「教學」（ Teaching）、「研究」（Research）、「論文引用」（Citations）、「產學收入」（Industry income）與「國際視野」（International outlook）等5大指標，其中研究與論文引用就合佔60%。

▲英國泰晤士報高等教育特刊2日公布最新世界大學排名，台灣大學排名97。（圖／截取自網頁timeshighereducation.com）



根據台大資料顯示，去年論文發表於世界頂尖學術 期刊「Nature（自然）」有7篇、「Science」（科學） 有4篇、「Cell」（細胞）有1篇；各領域被引用次數最 高的前1%文章達663篇，較前一年度增加52篇，另外在 SCI（科學引文索引）、SSCI（社會科學引文索引）、 A&HCI（藝術與人文科學引文索引）等被引用論文達87 萬6213次，也比前一年度成長13%，顯現台大教師們的 研究質與量位居世界重要地位。

台大提到，校內超過數百個研究團隊正進行國際及 跨領域研究，在研究成果方面，擁有近2000個專利，近 5年完成505件技術轉移專案，展現智財管理及加值應用 的能量；另外已有14家團隊成立衍生新創公司，透過研 發成果產業化，創造社會影響力。

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