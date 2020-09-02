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國道警冒險救高架輕生翁　大驚：阿北又是你！我上次跟你說這麼多

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老翁步行上國道還翻越護欄意圖輕生，千鈞一髮之際被警方救回。（圖／翻攝畫面）

▲老翁步行上國道還翻越護欄意圖輕生，千鈞一髮之際被警方救回。（圖／CTWANT提供）

圖文／CTWANT

台北市69歲鄒姓男子疑因久病厭世，前日清晨步行走上汐五高架堤頂路段，翻越護欄意圖跳橋，民眾見狀連忙通報警方，國道員警趕抵現場跟他耐心溝通，最終將他救回路面，這已是鄒男半月內第2度尋死，警方聯繫老翁家人，希望親情能讓他不再尋短。

前日凌晨5時許，鄒男獨自坐在高架護欄外，而他穿著單薄，被大風颳的幾乎墜落，路過民眾見狀連忙報警，國道第一警察大隊立刻趕抵現場，苦勸鄒男別做傻事，男子則情緒激動，還作勢往下跳，員警於是兵分二路，一人繼續規勸，另一人則從背後靠近，在他跳下那刻抓住老翁衣服，成功將他救回路面。

而這已是老翁半月內第2度尋短，上月17日他曾搭計程車上國道，還嚷嚷著要尋短，最終被司機載到泰山分隊交由警方處理，江姓警員當時苦勸多時，沒想到老翁又試圖輕生，讓他無奈表示：「阿伯又是你，我上次跟你說了這麼多，你都沒有聽進去喔？」

鄒男脫險後，員警聯絡家屬前來，並再三叮嚀請其要多加留意老翁，避免再有類似事件發生。

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