迎戰2020下半年購物季　Facebook公布行銷指南新趨勢

▲Facebook公布2020下半年行銷指南新趨勢（圖／達志影像／美聯社）

記者邱倢芯／台北報導

進入2020下半年，迎接而來的是週年慶、雙11、雙12、黑色星期五、聖誕節贈禮等購物商機，台灣國內逐漸擺脫因疫情導致的消費緊縮，讓下半年的購物季成為消費者引頸期盼的採購時機。為了讓企業商家有效掌握購物商機Facebook今（2）日舉辦「解鎖節慶購物季・決勝策略」線上論壇，公布2020節慶購物季行銷指南，希望幫助企業提前準備，迎戰下半年購物潮。

Facebook指出，疫情改變了人們的生活、購物與溝通方式。根據GlobalWebIndex的2020年4月新冠肺炎疫情研究調查，全球有65%的X世代（38～56歲）及嬰兒潮世代（56歲以上）受訪者自新冠肺炎疫情爆發以來，花費更多時間使用行動裝置。

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而台灣有26%的X世代以及嬰兒潮世代受訪者，表示其網路購物在整體支出的佔比因為受到新冠肺炎疫情影響而拉高。另項調查也顯示，56%的台灣受訪消費者表示如果商家提供即時訊息服務，他們會更加願意向商家購買商品。

疫情雖然影響全球經濟，但也創造新商機。研究調查83%消費者因疫情而將大量採購活動延後進行，然而，促銷活動是消費者最期待的時刻，有45%延後購買科技產品的消費者表示目前正在等待商家推出促銷活動，另外有40%的延後購買奢侈品的消費者，也表示目前正在等待相關商家推出促銷活動。

顯見下半年民眾的購物爆發力值得所有品牌與電商投入更多資源、鎖定不同客源，更可結合各種廣告工具出擊，主動創造消費者購買意願。

當面對外在環境的各種壓力與挑戰，人們更傾向自我犒賞，這個趨勢在台灣尤其顯著，近8成的台灣歲末購物消費者會在節慶購物季期間搜尋禮物來犒賞自己自認會「購禮犒賞自己」的消費者通常是年輕族群、單身族以及 Instagram用戶。

此外，調查也發現，全球受訪消費者表示在一年之中，年底節慶購物是他們最常探索新商品的時期，此數據的增加幅度從2018年至2019年提升了1倍以上。

Facebook建議，企業可以透過網紅名人的力量，吸引消費者發掘新商品，例如善用限時動態或品牌置入內容的廣告工具追蹤成效，或利用例如擴增實境（AR）廣告創新互動體驗，增進與消費者之間的交流互動，刺激消費者購買意願。