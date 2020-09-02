今年上半年反傾銷稅1.3億元　鞋靴課徵最多

▲關務署統計今年上半年反傾銷稅執行情形達1.3億元，中國大陸產製的鞋靴最多。（示意圖／pixabay

記者吳靜君／台北報導

財政部關務署今（2）日公布，七類產品課徵反傾銷稅，今年上半年已經課徵約1億3000萬元，較去年同期的1億5000萬元略低，但關務署指出，與貨品進口情形也會影響，但是強調自我國實施反傾銷稅之後，進口量有呈現下降的趨勢，以維護國內產業合理的經營環境。

而七項課徵反傾銷稅的產品包含毛巾、鞋靴、過氧化苯甲醯、卜特蘭水泥及其熟料、特定鍍鋅及鋅合金扁軋鋼品、不銹鋼冷軋鋼品（300系）及碳鋼鋼板。

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根據關務署統計，課徵到的反傾銷稅毛巾有330萬元、靴鞋有9948萬元、過氧化苯甲醯41.6萬元、卜特蘭水泥及其熟料大約是5520元、特定鍍鋅及鋅合金扁軋鋼品670萬元、不銹鋼冷軋鋼品則有75.4萬元、碳鋼鋼板1977萬元；鞋靴課徵稅額最高。

▲關務署上半年反傾銷執稅課徵情形。（圖／關務署提供）

而這七項產品主要產地包含中國大陸、韓國、巴西、印度、印尼和烏克蘭都有的反傾銷稅最高可達91.58%；關務署表示，稅率與進口市場量和業者配合調查的情況都有關係。

另外，關務署表示，現在經濟部也正在針對中國大陸為產製的進口特定鋁箔展開反傾銷調查，目前針對產業損害調查，如果順利的話，財政部將在接獲經濟部調查結果隔天起算70天內完成傾銷調查的初步認定，最快在11月22日決定是否要課徵傾銷稅；不過相較而言，明年反傾銷稅會落日的產品則是過氧化苯甲醯、碳鋼鋼板、特定鍍鋅、鋅合金扁軋鋼品等。

關務署表示，去年反傾銷稅收大約2,9億元、2018年則有2.4億元等，該署提醒國內產品如果遭受進口產品不公平競爭、有危害產品發展時，可以依據平衡稅與反傾銷稅課徵實施辦法，向財政部申請對進口貨物實施平衡措施或反傾銷措施