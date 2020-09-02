男客手塞下體亂拔「陰毛炸出」灑在食物上！　超噁影片曝光

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記者詹雅婷／綜合報導

英國一名男子上月與友人共同前往一間印度餐廳用餐，2人點了滿桌的咖哩、烤餅及烤肉串，要價共67英鎊（約新台幣2697元），但2人最終以「餐點內有毛髮」為由拒絕付錢，經過爭論，只付20英鎊就離去。只不過，店家發現，其中一人把手伸進褲子，接著把手中的「毛髮」灑在食物上，整個過程重複2次。

太陽報報導，事發於蘭開夏郡布拉克本（Blackburn）一間印度餐館，2名男子上月某個周四下午來到店內，面對面坐下，點了滿桌的烤餅、烤肉串、咖哩、爆米花及飲料等餐點，總價67英鎊。當時餐廳經理就認為，餐點份量為6人份，這遠超過2人用餐的分量，儘管出言提醒，但最終仍依序出餐。

到了結帳的時候，2人直接向店家表明立場，以餐點內有毛髮為理由，拒絕付款。餐廳經理表示，「我們當時有檢查，發現烤肉串、烤餅等餐點上頭真的有毛髮」，經過一番爭論，2人最終只付了20英鎊就離開現場。根據店家監視器畫面，其中一名身穿短袖、短褲的男子似乎把手伸進短褲2次，接著把手中的「毛髮」灑在食物上。

餐廳經理事後表示，此依行為令人相當震驚，「如果我們那天不檢查監視器畫面，就永遠無法知道真相。」