低軌道衛星通訊6G服務登台？NCC喊停：言之過早



▲SpaceX的Starlink計劃建制全球低軌道衛星通訊。(圖／AERKOMM Inc 提供)

記者陳世昌／台北報導



AERKOMM號稱比5G傳輸速度更快、不需要基地台、出國時也不用申請所謂漫游的低軌道衛星通訊(6G)已向NCC申請登記電信事業。NCC發言人翁柏宗2日強調，低軌道衛星通訊在台落地牽涉問題眾多，一切都言之過早。



國際航太通訊業者AERKOMM Inc.來台扣關！日前已宣布選定台灣為亞太區研發及服務基地，並正式向NCC遞件申請電信事業登記，聲稱一旦核准通過，台灣消費者未來就可以享受俗稱6G的通訊服務。



翁柏宗表示，該公司目前只是按照新的《電信管理法》來進行電信事業登記，以目前NCC看到的事業計畫書架構還很模糊，如果真的要落地的話，有外資比例、頻率分配、頻譜供應、網路設置計畫等問題都待一一釐清。比如通信監察的問題，需要建造地面通信站才能做監察，不然其所提供的衛星行動電話會有治安隱憂。





▲AERKOMM提供的低軌道衛星天線。(圖／AERKOMM Inc 提供)





除此之外，還有頻率的申請、外資的比例、網路設置計畫等等，這些都是很重要的問題。翁柏宗表示，AERKOMM是NCC第一個收到的申請低軌道衛星通信的案件，其與國內目前使用的頻率是否能調和？所用的頻段與國用使用KA頻段，是不是有人在使用？是否會干擾也要了解，而頻率指配方式也牽涉是否公平競爭。

翁柏宗強調，現行5G業者是花了很多錢標得頻率使用權，如果要開放低軌道衛星通信，該如何開放還要再討論，目前還無法具體回應，也就是說，核配方式還未定，一切都言之過早。



由於衛星電話即使未獲NCC核准，只要衛星訊號涵蓋到的地方就可使用，NCC表示，自行帶入台灣使用都屬於非法行為。目前該公司與空中巴士合作在飛機上安裝衛星電話，翁柏宗強調，國籍航空只要不在境內使用，就沒有違法問題。