美國務院次卿親自主持台美經貿對話 「我們非常希望他率團訪台」

▲國務院次卿凱斯克拉奇。（圖／翻攝自推特）

記者林妤柔／綜合報導

總統蔡英文宣布開放美豬進口後，台美關係進入史上最佳時期，據內情人士透露，在雙邊貿易的後續協商與溝通上，美方已經確定由國務院次卿凱斯克拉奇（Keith Krach），與我方代表進行對話，而克拉奇方面也表示有意率團訪台，「我們也非常希望他來」。

王美花今天出席台灣半導體與電子產業先進鐳射應用服務中心MOU簽訂記者會，會後受訪時表示，美國在台協會 AIT日前發表聲明表示，美國和台灣將舉辦一場「經濟與商業對話」，將深化美台在各項優先議題上的經濟連結。

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根據內情人士表示，關於克拉奇來台一事，我方目前持續與國務院聯繫溝通，並將相關疫情的現狀與考量提供給對方參考，來台入境篩檢等程序一切也必須依照指揮中心的規定。

▲國務院次卿凱斯克拉奇。（圖／美國國務院官網）

內情人士強調，「我們當然非常希望他（克拉奇）能來」，日期與時間就看對方回覆，但如果最後無法成行，透過視訊來對話與溝通也是一種很快速方便的方式。

美國國務院是美國最龐大的政府機構之一，其行政首長為國務卿，現任者是蓬佩奧。國務院的官銜可分為國務卿、副國務卿、次卿（Under Secretary，副部長級）、助理國務卿、美國副助理國務卿。

克拉奇目前擔任的官職為次卿，相當於副部長等級，所以在國務院高層官員中有第三把手的稱號，由於他主管經濟、環境、能源議題與事務，所以此次在台美經貿高階官員對話中，也會繼續與我方的財經官員進行互動。