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特斯拉概念股超夯！分析師大推「4檔潛力股」...2挑選法必把握

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記者林妤柔／綜合報導

特斯拉股票於週一（31日）進行一拆五分割計畫，湧入大批投資人搶買，使股價一年暴漲500%。不只特斯拉股票夯，連「特斯拉概念股」也熱門起來，分析師陳威良就在節目《雲端最有錢》中分享幾支優秀的特斯拉概念股，給無法投資美股的台灣投資人參考。

陳威良表示，若要挑選特斯拉概念股，建議「大不如小，舊不如新」，大股本的公司比不上小股本的公司，原本打入供應鏈的公司比不上新加入的公司。他認為，像同致（3552）就是非常厲害的特斯拉概念股，從三月份股災低點25塊 漲到113.5，漲幅四、五倍，因為它過去並不是特斯拉供應鏈，之後環景系統供貨給特斯拉後，股價開始反映新轉機力道。

▲▼ 。（圖／翻攝自雲端最有錢） 

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▲挑特斯拉概念股，建議「大不如小，舊不如新」。（圖／翻攝自雲端最有錢）

另外，系統電（5309）也是不錯選擇，轉型切入到胎壓偵測器，股災最低點還不到10塊錢，這波最高漲到也有40幾塊錢，大概有三、四倍的漲幅，目前股價還是做高姿態的整理。

陳威良指出，新進的特斯拉股票，包含合併旭申的智伸科（4551），也在相對高檔的位置、姿態也比較強；舊的特斯拉概念股像貿聯-KY（3665）最近反而在買、一路往上，是因為它除了電動車外，原本就吃到筆電商機、擴充機座，所以有綜合不同題材，使得股票上揚。

陳威良認為，以這幾檔個股來講，技術面、籌碼面、線形相對比較偏多方格局，無法直接到美股買特斯拉的台股投資人可多留意這幾檔個股，看有無逢低介入的機會。

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