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科技巨頭進軍電玩！投資法人：市場規模、商機迅速擴張

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▲電玩,線上遊戲,成癮,當個創世神,minecraft。（圖／翻攝自pixabay）

▲投資專家認為，遊戲電競近年蓬勃發展，吸引科技巨頭目光。（圖／pixabay，示意圖，與本文無關）

財經中心／台北報導

遊戲電競近年蓬勃發展，吸引科技巨頭目光，包括亞馬遜、微軟、臉書等，都將觸角延伸到電玩領域。法人表示，電玩職業化發展，與手機、電腦遊戲，形成「魚幫水、水幫魚」的加乘效應，市場規模、商機亦迅速擴張，讓指標企業毫不猶豫揮軍搶進，身價同步看漲。

全球科技巨頭「FAAMG」中，亞馬遜早在2014年，即以9.7億美元，收購遊戲影片串流平台Twitch；而微軟在2016年跟進，藉由併購遊戲直播新創平台Beam，再改名為Mixer。臉書在今年接手Mixer，推出遊戲直播軟體「Facebook Gaming」。

請繼續往下閱讀...

不僅如此，谷歌在2018年與遊戲出版商Ubisoft結盟，將《刺客信條：奧德賽》搬上Chrome瀏覽器。亞馬遜今年再接再厲，首次推出多人對戰射擊遊戲Crucible。蘋果不甘示弱，傳出今年將推出電競專用電腦。

第一金全球eSports電競基金經理人陳世杰表示，科技巨頭爭相搶進電玩市場，凸顯遊戲電競的商機已經不可忽視。目前遊戲玩家已達27億人，預估到2023年上看30.7億人，若以美國平均每位玩家每年花費216美元估算，一年的商機規模將超過6000億美元。

陳世杰指出，20年前，遊戲電玩還是小眾市場，隨著智慧型手機普及化發展，遊戲已滲透到各個年齡層。第2季全球手機軟體下載達350億次，其中140億次為遊戲軟體，占比達4成，並且帶來190億美元的收入，占手機軟體支出7成。

電玩職業化發展，與手機、電腦遊戲形成「魚幫水、水幫魚」的加乘效應，不僅帶來電競觀賽人潮，更帶動周邊商機，如：專用的筆電、手機等配備，及廣告行銷、贊助商、紀念品銷售等，錢潮大量湧現。

陳世杰強調，遊戲電競市場規模迅速擴張，一舉躍升為新時代、新科技背景下的娛樂產業，讓全球指標企業毫不猶豫搶進，投資潛力與身價正同步看漲。

 

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