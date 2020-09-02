力拚FinTech！　元大銀砸億元啟動「新興科技應用發展5年計畫」

▲元大金控旗下元大銀行砸億元啟動「新興科技應用發展5年計劃」。（圖／資料照）

記者紀佳妘／台北報導

元大銀行今（2）日宣布，以推動金融創新、發展永續金融及落實普惠金融為目標，全力衝刺數位金融發展，今年正式啟動投資逾億元規模的「新興科技應用發展5年計畫」，預計可於新興科技應用與數位服務上，提供給最佳的體驗與金融服務。

元大銀行表示，將挾實體分行通路服務與集團資源整合優勢，並結合新興科技應用，提升數位金融發展，以協助業務推展及優化作業流程為主，期以「內部優化、對外助攻」，擴大財管與個金業務規模，規劃出4大主軸、8個工作小組，區分為短、中、長期目標5年內執行完成，數位平台結合新興科技創新，將讓民眾體驗零距離的數位金融服務。

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「新興科技應用發展計畫」以數位服務、業務行動平台、機器人流程自動化（RPA）、網路基礎建設暨雲端應用為4大主軸，數位服務將強調簡單與便捷，以目前取得的19項金融科技創新專利為基礎，深耕線上申辦、網路銀行、行動銀行等數位平台流程優化與操作順暢度，提升數位通路客戶體驗，打造場景金融，創造金融生態圈。

其中在業務擴展行動化，透過行動裝置，提供前線業務人員行動理專、行動投保等功能，銀行業務人員拜訪客戶只要帶著平板電腦，即可有效提供客戶投資建議、理財保險資訊和相關試算功能；另在導入機器人流程自動化（RPA），透過人機協作，提升作業效率及降低人工錯誤率，以快速回應客戶需求和作業流程優化。

此外，元大銀行指出，各項新興科技發展作業，必須建構在於穩固的網路環境下，因此網路基礎建設暨雲端應用扮演相當重要的角色，將採用新一代的SDN網路架構，以支援金融科技光速需求。