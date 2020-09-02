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台美史上最高經貿對話平台　美次卿克拉奇今年內與我經長展開會談

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▲經濟部長王美花於美國「傳統基金會」舉辦之線上美台經濟合作展望研討會發言，爭取簽署台美雙邊貿易協定。（圖／翻攝自美台經濟合作展望研討會官網）

▲經濟部長王美花於美國「傳統基金會」舉辦之線上美台經濟合作展望研討會發言，爭取簽署台美雙邊貿易協定。（圖／翻攝自美台經濟合作展望研討會官網）

記者林淑慧／台北報導

台美關係進入史上最佳時期，經濟部長王美花今（2）日表示，美國和台灣將舉辦一場「經濟與商業對話」，並由美國國務院主管經濟成長、能源和環境的次卿凱斯‧克拉奇（Keith Krach）主持，將是台美史上最高經貿層級的對話平台，雙方可望於今年內會談。

王美花今天出席台灣半導體與電子產業先進鐳射應用服務中心MOU簽訂記者會，會後受訪時表示，美國在台協會 AIT日前發表聲明表示，美國和台灣將舉辦一場「經濟與商業對話」，將深化美台在各項優先議題上的經濟連結。

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「率團會來（主持）的次卿，是國務院負責經濟跟能源的，我相信一定在這個部分會有一個深入的交流，甚至會提到美國整個印太戰略整個供應鏈的部分，相關的安排正在密切磋商中，有確定的日期一定會讓大家知道。」王美花說。

至於台美TIFA會議能否復談，王美花表示，TIFA過往都是由美國貿易代表署（USTR）主導，因此與國務院主政的台美經貿對話平台不同，能與美方開啟多重對話管道，在貿易談判以「堆積木」策略進行，有助於深化台美經貿合作關係。

另外，駐美大使蕭美琴曾提及台美高階經濟對話，半導體與5G產業合作也是重點，外界好奇將包括哪些戰略性產品的合作項目？對此，王美花表示，半導體與5G一定會是其中的議題之一，至於有哪些具體項目，仍待台美磋商後才能確定。

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