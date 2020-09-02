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千禧世代理財最愛定期存款　滙豐銀鼓勵善用「定期定額」投資

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▲▼滙豐（台灣）銀行財富管理暨個人金融事業處副總經理葉清玉（中）。（圖／記者紀佳妘攝）

▲滙豐（台灣）銀行財富管理暨個人金融事業處副總經理葉清玉（中）。（圖／記者紀佳妘攝）

記者紀佳妘／台北報導

財富自由是千禧世代的目標之一，但理財偏好仍以定存、活儲為主，加上工作繁忙難以進行投資理財規劃，滙豐（台灣）銀行今（2）日建議，善用「定期定額」投資將錢滾錢，養成「長期投資」的紀律，並推出一站式整合存款與投資的「滙豐運籌理財One能戶」，解決千禧世代的理財難題。

滙豐（台灣）商業銀行今(2)日針對千禧世代推出「滙豐運籌理財One能戶」服務，連結「股票全能通」還有「基金全能通」兩大數位投資平台，讓美股、港股、海外ETF以及共同基金完全一手掌握，並提供連結九種外幣的環球金融卡讓世界帶著走，再享最高1.2%的高利活存優惠，不僅加速千禧世代的理財節奏，也助客戶人生目標提早達標！

請繼續往下閱讀...

根據「滙豐千禧世代大調查」顯示，有47%的千禧世代（25至40歲）由於生活忙碌，所以無暇研究投資理財相關的話題，也有43%的人指出，因為不了解金融產品，因此無從進行投資。

調查也指出，只有16%的千禧世代有明確的理財規劃且正在執行中，但所呈現的理財地圖多以保守的產品為主。觀察千禧世代偏好的前5大投資標的，分別是定期存款（47%）、共同基金（42%）、保險（36%）、股票（33%）以及外幣存款（26%）。

▲▼千禧世代,理財,投資,定期定額,儲蓄,存錢。（圖／記者紀佳妘攝）

▲調查指出，千禧世代偏好的前5大投資標的，分別是定期存款、共同基金、保險、股票以及外幣存款。（圖／記者紀佳妘攝）

滙豐（台灣）銀行財富管理暨個人金融事業處副總經理葉清玉建議，千禧世代固定儲蓄應將一定比例部位，用來投資基金或股票，善用「定期定額」投資將錢滾錢，若在工作上拿到一筆獎金也可以適時加碼，最為重要的是「長期投資」。

葉清玉也觀察到，千禧世代想要及早存到一桶金，卻因為工作繁忙而遲遲沒有研究投資理財，因此為解決這個痛點，特別推出「滙豐運籌理財One能戶」服務，透過一站式平台，加上連結「股票全能通」還有「基金全能通」兩大數位投資平台，讓美股、港股、海外ETF以及共同基金一手掌握。

滙豐銀行指出，以互動式圖表、績效表現圖等分析掌握投資組合，還有直接下單美股的功能，並提供連結9種外幣的環球金融卡讓世界帶著走，再享最高1.2%的高利活存優惠，協助千禧世代加速達成人生目標。

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