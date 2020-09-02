市值超越IBM！Zoom股價「一夜飆41%」破1.1兆　擠進美股Top20

▲Zoom成為美股市值排名前20大的科技公司。（圖／路透）

記者林妤柔／綜合報導

Zoom股價於週二（2日）飆升41%，增加370億美元（約新台幣1.1兆），使市值來到1290億美元（約新台幣3.8兆），超越IBM和AMD，入列美股市值排名前20大的科技公司，營收和獲利超過分析師的預期。

Zoom於2019年4月上市，在交易首日後價值約160億美元。在這次新冠疫情中，Zoom可能是最大受惠者，因為全球雇主已開始用視訊聊天技術來與員工、客戶和合作夥伴保持聯繫。

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根據Refinitiv的數據，Zoom在第2季財報飆增355%，達到6.635億美元，亮眼表現超過分析師預期的5.005億美元，且調整後的每股盈餘為92美分，超過分析師預期的45美分，且Zoom在疫情期間的淨收入，是過去六季總利潤的三倍以上。

此外，Zoom的客戶貢獻超過10萬美元的客戶約有988個，較去年同期增長一倍。CEO袁征在法說會上表示，「隨著疫情持續，在這個充滿挑戰的時期，我們將致力於努力工作，且為全球扮演促進溝通的角色感到謙卑。」

Zoom還提高2021財政年度的財測，收入將在23.7億美元至23.9億美元之間，中間增長282%，超出分析師平均預期的18.1億美元。目前，Zoom是美國20家最有價值的科技公司之一，市值高於IBM，還是威睿（VMware）的兩倍以上。