「報復性旅遊」　東部3縣宜蘭、花蓮與台東已見端倪

▲隨著國內疫情受到控制，民眾「報復性旅遊」，6月旅行信用卡消費東部比去年同期明顯增長。（圖／記者季相儒攝）

記者吳靜君／台北報導

聯卡中心今（2）日公布《六都十六縣之後疫情國內旅遊潮－2019及2020上半年住宿以及旅行相關服務業信用卡交易分析》了解新冠肺炎（COVID-19）疫情與國內控制疫情後，國內的消費旅遊與住宿情形。

聯卡中心統計，在防疫新生活次月都已經有部分城市已經回到舊有的觀光水準，甚至有些城市的成長更超越去年同期，如宜蘭縣、花蓮縣、台東縣報復性成長已見端倪。

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聯卡中心表示，防疫新生活運動開始後，住宿及旅行相關服務業成長快速，甚至6月的交易金額與交易筆數皆超越去年同期有三個城市，分別是宜蘭縣、花蓮縣和台東縣。

宜蘭縣的交易金額自疫情開始時急速下滑，在交易水準最低的4月時，交易金額更是不到去年的一半，至於交易筆數的降幅則沒有交易金額劇烈，4月時約為降至去年同期的五分之一；但5、6月後交易狀況急速好轉，5月的交易筆數相較去年同期提升近四分之一、6月則是交易金額較去年同期成長22%、交易筆數也成長45%。

花蓮縣雖然交易金額受到疫情影響而降低，但交易筆數僅在該產業最低迷的4月時，較去年同期低，5月開始就快速提升，6月更是較去年同期成長超過五成。

台東縣在交易金額上與宜蘭縣及花蓮縣相似，降幅最大的時間點為4月，但交易筆數則有異於常人的表現，此城市自疫情發生至今，未出現因疫情而大幅減少信用卡住宿以及旅行相關服務業的現象，其交易筆數年成長率皆呈現正向成長。

▲東部3縣旅遊住宿信用卡消費情形。（圖／聯卡中心提供）

聯卡中心表示，新冠肺炎疫情發生大幅改變每個人的生活，尤其在疫情初期的前三個月，更是影響許多旅遊相關的產業，而隨著防疫新生活運動的發起，民眾對於出遊的渴望似乎也在此刻爆發，許多疫情病例人數較低的城市紛紛湧入大量的人潮，如宜蘭縣、花蓮縣、台東縣、嘉義縣、南投縣等；其中宜蘭縣、花蓮縣與台東縣的旅遊交易筆數和金額已經在6月超越去年同期。