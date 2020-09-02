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台新金賣彰銀持股籌保德信人壽聘金　黃天牧：至今未與財部溝通

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▲▼金管會主委黃天牧。（圖／記者紀佳妘攝）

▲金管會主委黃天牧。（圖／記者紀佳妘攝）

記者紀佳妘／台北報導

台新金以55億元收購保德信人壽，不排除處分彰銀3%股權，外界關注彰銀經營權之爭再度浮出檯面；金管會主委黃天牧今（2）日表示，到目前為止，金管會沒有與財政部交換意見或溝通，大家各有各的權責，金管會也維持一個監理目標。

金管會今天舉行中元普渡拜拜，主委黃天牧會後受訪時指出，針對彰銀案目前金管會沒有與財政部交換意見或溝通，且到目前為止，台新金併購保德信人壽也尚未送件。

黃天牧指出，「我們是做金融監理，我們在乎的是買這家保險的金控，在金控相關財務比例上合不合規，另在保險5個原則是否合適」，至於財政部則有關股權釋出的問題，但各有各的權責，因此目前也沒有針對此案互相討論。

外界關注若是規劃公股銀行、公股壽險拿錢承接台新金持有的彰銀股權合適嗎？黃天牧說，「是不是會請公股那是財政部的權責，因為它是股東」，但從一般金融機構來說，無論是民、公營或銀行、保險都有有價證券投資的額度，即使大股東交代也要走相關程序。

黃天牧舉例，以保險公司投資有價證券來看，現行法規為30%，目前大多保險公司約在7至8%之間，因此這部分由各公司來做決定。

黃天牧也說，上述都是假設性的問題，台新金將來怎麼釋出股權也尚未得知，重點是在於併購保德信人壽的增資申請計畫，如何對金管會未來所要求的資金，台新金需提供一個可信賴的財務規劃。

至於彰銀股權釋出，黃天牧認為，大家都有各自主管的政策目標，金管會也維持一個監理目標，這樣比較單純一點。

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