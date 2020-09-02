「開二手書店是不是超賺的？」他猶豫該不該自賣　網揭2關鍵解答

▲原PO為了搬家而整理起書櫃。（示意圖／取自Unsplash）

記者曾筠淇／綜合報導

有些人在整理家裡時，會忽然發現自己有一些書籍已經不會再翻閱，但放在家裡又很占空間，所以最後就選擇賣給二手書店。一名網友日前整理書櫃時，想把一些舊書賣掉，經查詢後發現二手書店的收購價格很低，不過賣出去的價格卻又很漂亮，因此他就好奇，「開二手書店是不是超賺的？」

這名網友在PTT的Gossiping板上，以「有沒有二手書店的八卦」為題發文，由於最近要搬家，所以他便開始整理書櫃，而在過程中便想把一些不要的舊書賣掉；他查了一些資料後，發現二手書店的收購價格通常很低，不過賣出去的價格則可達到原價的6至7折不等。

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由於收購與賣出的價格相差甚遠，因此原PO就好奇，開二手書店是不是非常好賺？到底應該把舊書拿給二手書店販賣，還是乾脆自己在網路商城販售就好？

▲原PO好奇，二手書店真的很賺嗎？（圖／翻攝自PTT）

貼文一出，不少網友紛紛留言回應，「囤一堆書不用成本嗎」、「你有勇氣可以開開看，如果這麼好賺，滿街都是」、「好賺的話，大家都自己賣就好」、「光倉儲、管理跟壓著的週轉金，你應該就會賠」、「很多書3折都沒人要」、「能撐起來的二手書店不一定是靠賣書」。

此外也有網友點出決定的關鍵，「要考慮人事、倉儲壓力啊！如果是較新或絕版的書，又沒有時間壓力，可以自己賣，價格會好一點；沒時間或量很大只能丟二手書店了」、「這問題主要看你的書是哪種類型的書，每一種二手價差很多」、「自己賣價格比較好，但常常放四、五年才賣出去」、「書丟二手店拿到的錢就只是順便而已，主要目的就清空間」。