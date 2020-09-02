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拒買毒品！2少年深夜慘被「拖到墓園性侵」刀割凌虐　剝光衣服活埋

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▲墓園,墓地,公墓。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲瑞典2名少年被拖到廢棄墓園中虐待、性侵，還被逼迫脫光衣服活埋。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

記者吳美依／綜合外電報導

瑞典索爾納市（Solna）發生一起可怕事件。2名少年深夜遇見另外2名男子兜售毒品，他們立刻拒絕，未料竟因此被強行帶到廢棄墓園，經歷10小時的虐待折磨，慘遭尖刀刺傷腿部、性侵與活埋。所幸警方及時趕到，成功拯救受害者，並且迅速逮捕嫌犯。

綜合Metro、《鏡報》與瑞典《體育畫報》（Aftonbladet）報導，2名少年8月22日晚間11時左右被帶到斯德哥爾摩附近的廢棄墓園，遭嫌犯持刀狠刺、性侵，甚至被迫脫光衣服，爬進2塊墓碑中間的坑洞裡，等著被活埋。

這一場驚魂折磨持續近10小時，隔日（8月23日）上午接近9時，一名路人發現嫌犯行徑可疑，起了疑心並且通報。警方7分鐘後抵達，果真在坑洞裡發現2名赤裸少年。

警方研判，嫌犯可能是隨機犯案，而受害者經歷「近似於酷刑的身體攻擊」。目前仍不清楚2名少年的年齡，但有消息指出，他們尚未達到瑞典的法定承諾年齡（age of consent），也就是不到15歲。

警方循線調查，很快就逮捕2名分別為21歲與18歲的嫌犯，其中一人落網時，身上還穿著受害者的衣服。2名嫌犯被控綁架、嚴重傷害、性侵、嚴重搶劫等罪名，但是雙雙否認指控。

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