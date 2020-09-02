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新冠肺炎改變「亞洲地緣政治」！風險公司曝「2020全球風險地圖」

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▲▼行人,路人,口罩,流感,防疫,小朋友,小孩,兒童,家長,親子,假日,休憩,兒童安全,散步,出遊。（圖／記者李毓康攝）

▲新冠肺炎疫情改變人民的生活型態。（圖／記者李毓康攝）

記者林妤柔／綜合報導

全球最大的風險管理公司怡安（Aon）日前發表2020年的全球風險地圖，表示新型冠狀病毒（COVID-19）大流行很可能改變地緣政治格局，由於特殊的公共衛生措施和全球貿易急劇下降，持續對經濟和政府施加龐大壓力，並將重塑長期存在的地緣政治規範。

該風險地圖對全球的政治風險、恐怖主義和政治暴力進行調查，來幫助公司理解和應對這些有獨特挑戰，以及不斷快速變化的風險，好比香港政治動盪對財產和商業造成了廣泛的人身傷害。

請繼續往下閱讀...

今年的報告特別分析新冠肺炎大流行對這些主題的影響以及帶來的風險，幫助客戶識別和追蹤不同的風險來源和風險程度，使企業規劃和保護可能受到不利影響的資產、合約和貸款。

新冠肺炎疫情對社會經濟的影響相當深遠，嚴重依賴旅遊業或零售業的國家、因大流行造成大幅人員傷亡的國家，面臨更大的潛在內亂和以政府為中心的抗議活動的風險，這種風險在大流行之前已經升高。怡安（Aon）發現，3/5的成熟經濟體將在2020年面臨罷工、內亂的可能，且新冠肺炎疫情將加劇這些擔憂。

▲中國,武漢肺炎,醫護,武漢,武漢醫護人員。（圖／路透社）

▲新冠肺炎疫情加劇成熟經濟體面臨罷工、內亂的可能。（圖／路透社）

大多數大公司通常有廣大承保範圍的保單，包括罷工、暴動和其他民事騷擾（SRCC），而這些保單內含特定條款，會排除由於政治動盪造成的損失，通常被稱為「恐怖主義除外條款」。隨著新港版國安法公布，使「恐怖主義除外條款」的範圍可能大幅擴展，而SRCC有可能成為香港企業面臨的第一大危險，與火災、洪水或颱風等威脅相比造成的風險更大。

怡安亞洲危機管理負責人Julian Taylor表示，為了應對這些風險，企業需要量身定制的解決方案，可涵蓋風險中的財產損失要素，以及業務中斷、實體損失或破壞造成的財務損失，或者由於不可抗力（例如拒絕出入或失去吸引力）而導致的財務損失。

怡安亞洲信貸解決方案負責人史蒂夫·泰勒（Steve Taylor）認為，政治動盪不斷加劇，受新冠疫情大流行的社會經濟和政治反應加劇，「我們希望政治風險保險對於投資者、貸方和企業方面，可以在戰略、融資以及減輕貨幣風險，對政治暴力和主權債務風險方面發揮越來越重要的作用。」

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