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大和解！鴻海與微軟訴訟落幕　董座劉揚偉：未來雙方將展開合作

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▲鴻海中元普渡，劉揚偉（圖／鴻海提供）

▲鴻海舉辦中元普渡，由董事長劉揚偉主祭。（圖／鴻海提供）

記者姚惠茹／台北報導

鴻海（2317）今（2）日在土城總部舉辦中元普渡，由董事長劉揚偉主祭，針對微軟和鴻海的專利權利金訴訟達成和解，劉揚偉表示，經過雙方友好協商之後，以往前看的思維達成協議，未來雙方將會展開合作。

劉揚偉今年擔任鴻海中元普渡的主祭，選定15：15率領員工在土城總部前廣場祭拜，之後接受媒體訪問提到，中元普渡是好的傳統，鴻海一定會持續維護優良傳統的延續，並強調做人不能忘本很重要，所以鴻海每年都會舉辦中元普渡。

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針對微軟和鴻海宣布現前的專利權利金訴訟達成和解，劉揚偉表示，這是一個新的契機，過去鴻海創辦人提到這不是很合理的要求，但是經過雙方友好協商之後，以往前看的思維達成協議，未來將會陸續看到雙方合作的事項。

▲鴻海中元普渡，劉揚偉。（圖／記者姚惠茹攝）

▲鴻海董事長劉揚偉。（圖／記者姚惠茹攝）

微軟2013年同意授權鴻海以其子公司使用微軟一些專利，供鴻海以Android和Chrome作業系統為平台的各項裝置使用，但微軟後來控告鴻海短報權利金、短少支付應付的權利金，而鴻海自2015年起不再提交權利金報告，並拒絕依約接受稽核，微軟因而告上法院。

根據報導內容，微軟和鴻海集團共同宣布，雙方將基於互惠互利商業利益建立新的關係，並在新關係建立的一部分雙方都同意解決相關法律爭議，包含先前在加州法院所提出的權利金訴訟案，雙方已經「共同同意」達成和解。

此外，針對美豬問題，劉揚偉表示，「我吃豬，但不瞭解豬」，至於iPhone狀況則是一切都很好，談到下半年景氣，強調維持先前的看法，而明年的市況，還是要看11月的美國總統大選之後的狀況再來談。

▲鴻海中元普渡，劉揚偉。（圖／記者姚惠茹攝）

▲鴻海在土城總部舉辦中元普渡。（圖／記者姚惠茹攝）

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