以阿和平協議進展迅速　川普女婿：巴勒斯坦不能執著過去

▲阿聯酋可能在18日與以色列關係全面正常化。（圖／路透）

實習記者湯子暘／綜合報導

以色列與阿聯酋和平協議談判進展迅速，包括一項額外與美國的三方條約，可能將於9月18日在白宮簽署完成，實現以阿關係全面正常化，開放雙方自由航線。以阿聯酋國際撥號碼為代號的直航班機LY971於8月31日啟航，將美國及以色列高官帶往阿布達比商談，之後可能會在白宮完成最終協議。阿聯酋也將正式成為繼埃及與約旦之後，中東第三個與以色列建交的國家。

川普的女婿、美國高級顧問庫許納（Jared Corey Kushner）稱這是「歷史性的突破」，對於能夠參與其中感到「無比的榮譽」，「三個偉大的領導人聚集在一起，開始為中東譜寫新的篇章。他們說，未來不必由過去所決定。」

這次三方領導人將會在阿布達比討論未來以阿兩國的合作。回程的班機號碼為LY972，採用以色列的國際撥號代碼。中東政治專家貝特曼（Tom Bateman）表示，由特拉維夫到阿布達比的航程僅僅需要3個小時，但雙方卻花了70多年才完成首次通航，這標誌著以色列與阿拉伯世界關係的新轉折點。

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庫許納將繼續陪同以色列代表團訪問巴林，希望能夠有更多的海灣國家加入正常化關係的行列。巴勒斯坦對此表示強烈抗議，阿聯酋背判了巴勒斯坦人民，也對自己的現實情況視而不見。

以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）認為，這次的和平協議有望大幅促進地區和平、經濟交流，對於這次和平協議的達成也有所回報，承諾將暫緩對約旦河西岸的爭議性屯墾計畫。

庫許納也對巴勒斯坦議題表示，「我們已經給與巴勒斯坦領導人一個方案，讓他們成立一個自治州，且經濟方案可以貼合當地的經濟型態，但區域和平仍然取決於他們。所以當他們準備好了，整個地方都願意一起幫他們一把，讓他們往前邁進，但巴勒斯坦不能一直執著於過去。和平已經準備好了，機會也為他們準備好了，只要他們願意擁抱它。」

美國1月曾為巴勒斯坦擬訂一項和平協定，願意以此投資高達50億美元給巴勒斯坦地方經濟，卻因為嚴重偏向以色列的立場，而遭到巴勒斯坦人民的強烈反對。巴勒斯坦解放組織領導人薩伊德（Saeb Erekat）表示，「和平不是用來合理化犯罪與壓迫的空話，和平是正義水落石出後的結果，並非只是基於否定掉巴勒斯坦人民生存的權利。」