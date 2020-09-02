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海神颱風威力堪比「1959超級強颱薇拉」！　日氣象廳發布特別警報

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▲▼ 今年第10號颱風海神朝日本行進，有登陸可能。（圖／翻攝自日本氣象廳）

▲日本氣象廳表示，海神威力可能持續增強，且這種等級的颱風可能帶來破紀錄降雨、暴風、巨浪等情況，呼籲做好最高級警戒。（圖／翻攝自日本氣象廳）

文／中央社東京2日綜合外電報導

今年第10號颱風海神正朝日本行進，有登陸可能，由於海神持續增強，可能達到造成嚴重災情的「伊勢灣颱風」特別警報等級威力，日本氣象廳呼籲西日本地方民眾做好防颱準備。

日本共同社報導，日本氣象廳今天表示，今年第10號颱風海神（國際命名：HAISHEN）可能在6日到7日間，從日本奄美地方朝西日本地方接近，並有登陸可能。

海神威力可能持續增強，在接近日本陸地前達到中心氣壓930百帕以下、最大風速超過每秒50公尺的「特別警報等級」。

這種等級的颱風可能帶來破紀錄降雨、暴風、巨浪等情況，氣象廳呼籲做好最高級警戒，留意最新颱風預報，做好防颱準備。

氣象廳主任預報官杉本悟史說，海神接近日本時的預測最大風速，「可能比去年帶來強風造成首都圈受災的颱風法西要來得強」。

法西2019年9月以日本關東史上最強等級颱風之姿，在千葉市中央區刮起每秒57.5公尺的最大瞬間風速，創當地觀測史上紀錄。

日本TBS電視台報導，昨天生成的海神正持續增加朝北行進，預計6日左右將以非常強烈之姿接近西日本地方，且有登陸可能。西日本地方從5日到7日都必須嚴加戒備。

氣象廳預測海神強度有可能達到跟「伊勢灣颱風」（1959年超級強烈颱風薇拉）一樣的特別警報等級，已提出最大警戒呼籲。

日本政府因應災害對策制訂的災害對策基本法，就是基於伊勢灣颱風教訓通過立法；氣象廳從2013年開始使用「特別警報」，在颱風部分也是以伊勢灣颱風等級作為發布標準。

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