主管月薪6萬太少　網揭「真實數目」：南北地區有差異

▲薪資會因為南北而有差異。（圖／pixabay）

記者施怡妏／綜合報導

每個人離職的原因都不一樣，有些人可能是因為薪資少，或是要搬家離開原居住地，有一名網友最近想離職，但考量到月薪問題，一直在猶豫該不該遞交辭呈，「月薪有5、6萬元，且已經是主管級的年資的，很猶豫該不該離職？」底下有網友留言對薪資感到質疑，「主管職5、6萬也太慘。」

原PO在PTT以「五萬多」為題發文，最近有想要離職的念頭，但是想到累積的年資以及月薪，又覺得很可惜，「月薪是不是很多人在離職前會考慮很久的事情，因為5、6萬多已經是主管級的年資了」。貼文發出後，意外引起網友熱烈討論，「主管月薪多少才合理？」

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▲有網友表示，傳統產業文職主管月薪五5、6萬。（圖／pixabay）

許多網友紛紛認為，主管級月薪只有5、6萬很少，但也有人表示，南北地區主管的薪水不太一樣，「中南部科技廠技術員，有輪班的5到6萬基本」、「中南部的主管薪水4萬5沒看過？一堆起薪28K、30K的」、「台北小公司部門主管，管10人每月7至8萬，不扛業績」、「3萬多責任制，管10人左右，南部薪水超低」、「店長沒5萬的雙北是常態，小公司經理勉強4、5萬」。

也有人認為，不同產業的薪水不一樣，「北部非業務部門的小企業也差不多，服務業更不用說了，有的店長也是才4至5萬，我有個朋友在報社，當個小主管都30多年了，也才4萬多」、「傳統產業文職主管，月薪5、6萬，說少的可能都在科技業或者業務相關吧」、「傳產小主管5萬正常發揮」。