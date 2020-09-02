　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
財經 財經最新 房產雲 頂尖企業 媒體產業 股匯行情 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 房產新聞 | 保險

主管月薪6萬太少　網揭「真實數目」：南北地區有差異

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲公司，企業，會議，辦公室，工作，上班。（圖／pixabay）

▲薪資會因為南北而有差異。（圖／pixabay）

記者施怡妏／綜合報導

每個人離職的原因都不一樣，有些人可能是因為薪資少，或是要搬家離開原居住地，有一名網友最近想離職，但考量到月薪問題，一直在猶豫該不該遞交辭呈，「月薪有5、6萬元，且已經是主管級的年資的，很猶豫該不該離職？」底下有網友留言對薪資感到質疑，「主管職5、6萬也太慘。」

原PO在PTT以「五萬多」為題發文，最近有想要離職的念頭，但是想到累積的年資以及月薪，又覺得很可惜，「月薪是不是很多人在離職前會考慮很久的事情，因為5、6萬多已經是主管級的年資了」。貼文發出後，意外引起網友熱烈討論，「主管月薪多少才合理？」

請繼續往下閱讀...

▲▼工作,職場,女性。（圖／pixabay）

▲有網友表示，傳統產業文職主管月薪五5、6萬。（圖／pixabay）

許多網友紛紛認為，主管級月薪只有5、6萬很少，但也有人表示，南北地區主管的薪水不太一樣，「中南部科技廠技術員，有輪班的5到6萬基本」、「中南部的主管薪水4萬5沒看過？一堆起薪28K、30K的」、「台北小公司部門主管，管10人每月7至8萬，不扛業績」、「3萬多責任制，管10人左右，南部薪水超低」、「店長沒5萬的雙北是常態，小公司經理勉強4、5萬」。

也有人認為，不同產業的薪水不一樣，「北部非業務部門的小企業也差不多，服務業更不用說了，有的店長也是才4至5萬，我有個朋友在報社，當個小主管都30多年了，也才4萬多」、「傳統產業文職主管，月薪5、6萬，說少的可能都在科技業或者業務相關吧」、「傳產小主管5萬正常發揮」。

►尾牙抽中「遠得要命住宿券」 送人才知↑1.5倍

ET快訊
少女驚魂66hrs後...第一件事「想做的事」曝光　父提轉學
項圈套脖、密室囚禁少女！　淫保全羈押禁見「4大關鍵」曝光
中槍第6天館長站起來了！傷口照首曝光
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

力拚FinTech！　元大銀砸億元啟動「新興科技應用發展5年計畫」

美國務院次卿親自主持台美經貿對話 「我們非常希望他率團訪台」

主管月薪6萬太少　網揭「真實數目」：南北地區有差異

千禧世代理財最愛定期存款　滙豐銀鼓勵善用「定期定額」投資

「禁代理愛奇藝」條款3日公告　NCC：跨部會協調訂戶權益

台美史上最高經貿對話平台　美次卿克拉奇今年內與我經長展開會談

藥華藥P1101韓國藥證送件成功　明年韓美雙證可望到手

市值超越IBM！Zoom股價「一夜飆41%」破1.1兆　擠進美股Top20

Zoom「陷中資爭議」收入猛增355%　股價創新高關鍵曝：更重要了

「報復性旅遊」　東部3縣宜蘭、花蓮與台東已見端倪

高雄少女尋獲！被藏在密室夾層　「保全李宗瑞」略誘罪押回高雄

狠心女開特斯拉「棄養老拉拉」！ 牠遭趕下車項圈被拔掉等到天黑

孟耿如驚喜擁抱劉以豪　黃子佼站旁邊大吃醋「抱我」

《以家人之名》為什麼被拋棄的都是我..　子秋爆發吐委屈：我特別特別地丟臉

《我的婆婆》鍾欣凌內心戲大爆發　拉壞車門扣手...雨中狂奔

《我的婆婆》鍾欣凌遭女兒騙250萬　心酸流淚道別：媽媽已經沒有錢給妳了

高嘉瑜探望「獻唱隱形的翅膀」！　館長躺病床聽歌...表情逐漸母湯

8旬老農種瓜養孫...3千顆遭棄單　花蓮人「暖心收購」1天內全賣完！

楊丞琳拿遙控器當麥狂飆歌　被CUE唱李榮浩的歌...大喊「Excuse me」

高雄少女被藏「2坪密室夾層」！房內僅1床1冰箱　全台出動200警力

力拚FinTech！　元大銀砸億元啟動「新興科技應用發展5年計畫」

美國務院次卿親自主持台美經貿對話 「我們非常希望他率團訪台」

主管月薪6萬太少　網揭「真實數目」：南北地區有差異

千禧世代理財最愛定期存款　滙豐銀鼓勵善用「定期定額」投資

「禁代理愛奇藝」條款3日公告　NCC：跨部會協調訂戶權益

台美史上最高經貿對話平台　美次卿克拉奇今年內與我經長展開會談

藥華藥P1101韓國藥證送件成功　明年韓美雙證可望到手

市值超越IBM！Zoom股價「一夜飆41%」破1.1兆　擠進美股Top20

Zoom「陷中資爭議」收入猛增355%　股價創新高關鍵曝：更重要了

「報復性旅遊」　東部3縣宜蘭、花蓮與台東已見端倪

「信義徵幸福」短片大賽首獎出爐　職場幸福感是年輕人的共同語言

力拚FinTech！　元大銀砸億元啟動「新興科技應用發展5年計畫」

陳淞山／侯友宜信任度近九成　開放美豬牛將重傷民進黨選情？

妝容總是看起來很「廉價」！畫出高級臉的3招重點

貝克漢歡慶次子18歲生日！　與兒「打赤膊站一起」寵溺笑：比我高了

李翊君為女兒王敏淳開唱當招待　「出動嚴爵暖場」合照驚見他現況

美國務院次卿親自主持台美經貿對話 「我們非常希望他率團訪台」

只搶到248元！無業男駕貨櫃車「四處徘徊」　搶落單女後刺胸棄屍

爺喊「有老虎」急報案　員警出動後見本尊…全傻了！

略誘高雄少女！保全男「19歲嫩妻」背景曝光　搭線1年就結婚

水蜜桃快蹦出！真理褲妹「邪惡視角」　縫卡住...網噴鼻血：姿勢100分

財經熱門新聞

大樂透1.2億一注獨得　獎落台中市

人妻買房「3年存300萬」！有存款不先還貸款

新手買股！她下單買高想反悔...網喊：母湯

中秋應景刮刮樂平均每2張中1張

台彩中秋加碼3.8億！大樂透加開百萬百組

紓困3.0來了！補貼員工四成薪資、可領三個月明起開放申請

謝金河：台積電將撐起台灣綠電產業！

影／一年賺三桶金！新鮮人靠10萬本金財富自由

「領低薪不如做美容產業」網曝重點秒吐槽

勞退新制基金今年終於轉虧為盈　每位勞工退休帳戶平均小賺627元

台股難操作？　分析師：現在是「散戶最愛的行情」

製造、會展業紓困3.0上路　補貼正職員工薪資每人最高6萬元

摃上練台生！台媒5系統下架非凡8頻道

台股連3月200萬戶進場 台大助理教授：快下車

更多熱門

相關新聞

郊區大房VS市區小房　同價位2選1爆熱議

郊區大房VS市區小房　同價位2選1爆熱議

價格一樣的兩種房子，條件截然不同，要選哪一間意外引發熱論！有網友在PTT的WomenTalk板上發文，說現在有A、B兩種房，A比較大間、安靜，「有遠景但對面滿遠的山頭有墳墓，附近商店少，最近便利商店走10分鐘」；B比較小，但在市區，「吵、生活便利、開窗就是街道」，之後就發起閒聊「兩種房子怎麼選？」

Zoom陷中資爭議　股價創新高關鍵曝

Zoom陷中資爭議　股價創新高關鍵曝

女同事在筆記本寫「7個字」他一看羞爆

女同事在筆記本寫「7個字」他一看羞爆

最關鍵！他揭高雄少女神閨蜜2事蹟

最關鍵！他揭高雄少女神閨蜜2事蹟

「領低薪不如做美容產業」網曝重點秒吐槽

「領低薪不如做美容產業」網曝重點秒吐槽

關鍵字：

主管薪資PTT

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 停班停課 金正恩 唐鳳 颱風即時 三倍券 李登輝 羅霈穎 王令麟 長江三峽大壩 新冠肺炎 捷運環狀線 三浦春馬 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

高雄少女疑遭下藥軟禁恐怖密室　2次性侵都在這裡幹的

郭富城衰老照片曝光！本尊：無P圖

高雄少女案　全台出動200警力

保全李宗瑞擁獨棟豪宅　靠媽成包租公

囚禁少女66小時！羅嫌傳自招「隔衣磨蹭」

鬼鬼「泳裝高衩戰袍露腿根」遭嗆好醜

20警房裡搜3次　高雄少女：想回家

高雄少女被套項圈囚密室66hrs　驗傷結果出爐！

館長遇襲前瞎說　害慘全台養蝦艱苦人　蝦價跌新低

15歲小小彬升高中了！

歐陽娜娜被起底「五五身無P照」！

包偉銘子開車撞5機車　婦求償1500萬結果曝

女兒偷看電視險被抓　牠拍桌提醒

台61線工程車遭撞！駕駛頭身分離屍塊噴飛

獨／「保全李宗瑞」性侵2少女要坐牢了！

更多

最夯影音

更多
高雄少女尋獲！被藏在密室夾層　「保全李宗瑞」略誘罪押回高雄

高雄少女尋獲！被藏在密室夾層　「保全李宗瑞」略誘罪押回高雄
狠心女開特斯拉「棄養老拉拉」！ 牠遭趕下車項圈被拔掉等到天黑

狠心女開特斯拉「棄養老拉拉」！ 牠遭趕下車項圈被拔掉等到天黑

孟耿如驚喜擁抱劉以豪　黃子佼站旁邊大吃醋「抱我」

孟耿如驚喜擁抱劉以豪　黃子佼站旁邊大吃醋「抱我」

《以家人之名》為什麼被拋棄的都是我..　子秋爆發吐委屈：我特別特別地丟臉

《以家人之名》為什麼被拋棄的都是我..　子秋爆發吐委屈：我特別特別地丟臉

《我的婆婆》鍾欣凌內心戲大爆發　拉壞車門扣手...雨中狂奔

《我的婆婆》鍾欣凌內心戲大爆發　拉壞車門扣手...雨中狂奔

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

東森好朋友生活節

東森好朋友生活節

最豪華的歌手陣容，最可愛的萌寵市集，還有最受歡迎的手作市集，9/19美堤不見不散！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

商城改版清倉 週週抽大獎

商城改版清倉 週週抽大獎

寵物雲網路商城改版清倉 輸入折扣碼不限金額現折100元 滿2000折200元

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面