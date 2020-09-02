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Zoom「陷中資爭議」收入猛增355%　股價創新高關鍵曝：更重要了

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▲▼視訊會議軟體ZOOM。（圖／路透社）

▲視訊會議軟體Zoom在疫情期間使用率大增。（圖／路透）

記者曾筠淇／綜合報導

成立於美國的科技公司「Zoom」提供了主要用於視訊的熱門應用軟體，在今年5月至7月，公司的收入猛增355%，而股價在本週一（８月31日）更是創下歷史新高。因此就有網友好奇，Zoom不但沒有受到中美貿易戰的影響，股價甚至還大幅成長，「美國爸爸沒有要制裁這間企業嗎？」

這名網友在PTT的Gossiping板上，以「有沒有Zoom股價暴漲的八卦」為題發文，雖然Zoom是間總部位於美國加州的科技公司，但由於部分客戶數據是交由中國處理，因此過程中不斷遭受質疑，且有不少人認為Zoom已經是「中資企業」。

請繼續往下閱讀...

不過，有著中資爭議的Zoom近日在那斯達克（NASDAQ）的股價卻接連暴衝，絲毫不受中美貿易戰的緊張情勢而影響營收，反倒是大幅成長，因此原PO就好奇，美國難道不打算制裁這家企業嗎？

▲NYSE,美股,股市,投資人。（圖／路透社）

▲Zoom的股價在本週一創新高。（示意圖／路透）

貼文一出，網友紛紛留言回應，「這間就美國公司啊」、「有說要全面退出中國市場啊」、「阿就Zoom最好用阿」、「純美國企業制裁個X」、「這是家百分百的美國公司，不可能不服從美國政府的規範」、「他（Zoom）就是一間美國公司啊，根本沒什麼中資疑慮」。

據BBC報導，自5月至7月為止的3個月中，Zoom的收入猛增355%，共達6.635億美元（約新台幣195億元），公司利潤不但飆升至1.86億美元（約新台幣54.5元），且與去（2019）年同期相比增長了458%，而這其中關鍵的原因就在於「遠距工作」的增加，讓視訊會議依舊保有一定的重要性，股價自然也居高不下，而在本週一更是創下歷史新高，收於325.10美元。

另據《富比士》（Forbes）報導，Zoom自8月23日起，已確定暫停對中國的所有「直接性」銷售，僅轉為合作夥伴的模式，而這也被外界視為是明智的舉動，不過是否有助於防止在美國的審查日益嚴格，目前還是未知數，且美國的人們已經越來越關注被視為「與中國有聯繫」的公司。

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