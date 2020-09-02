郭明錤：5G mmWave iPhone今明兩年出貨量　將遠低預期

▲郭明錤預估，蘋果採用mmWave5G通訊技術的iPhone機款，於今、明兩年的出貨表現將遠遜於目前市場預期。（圖／路透）

記者王曉敏／綜合報導

天風國際證券分析師郭明錤昨（1）日釋出最新報告指出，受到新冠肺炎影響，全球5G mmWave（毫米波）基地台的建設低於預期，因此預估蘋果採用mmWave5G通訊技術的iPhone機款，於2020、2021年的出貨表現將遠遜於目前市場預期。

「我們認為受到COVID-19影響，全球5G毫米波基站的建置低於預期，」郭明錤預估，2020年及2021年5G mmWave iPhone的出貨量將分別為400萬至600萬支與2500萬至3500萬支，遠低於市場共識的1000萬至2000萬支與4000萬至5000萬支。報告中並未指明哪些iPhone機款將採用mmWave技術。

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5G通訊標準大致可分為sub 6GHz（6GHz以下）頻段及mmWave頻段。郭明錤曾在報告中表示，採用5G規格將顯著增加新款iPhone成本，預期支援sub-6GHz頻段的成本增加75美元到85美元，支援毫米波（mmWave）的成本增加125美元到135美元。

不過，他也表示，為了出貨動能，蘋果不會顯著調升今年下半年新款iPhone售價，而會積極降級零組件規格以降低成本。