製造業人力需求最多　主因為離職人數較多、需補人

▲勞動部公布最新人力需求調查。（圖／CFP）

記者余弦妙／台北報導

勞動部今（2）日公布最新人力需求調查概況，各事業單位109年10月底較7月底預計增加人力者占20.1%、減少人力者5.3%、人力需求不變者67.9%、無法預估者6.6%；需求人數預計増加4.0萬人、減少1.1萬人，淨增加2.8萬人。

勞動部指出，雖然新冠肺炎疫情及伴隨而來的邊境管制措施限縮各國經濟活動，影響全球經濟成長，但國內疫情控制得宜，生產活動如常，且疫情亦催化「遠距商機」及「宅經濟」，帶動半導體、資通訊及5G應用持續升溫，電商、外送平台、電玩遊戲等亦蓬勃發展，加以政府推出多重振興方案，激勵國人消費意願，致事業單位增僱員工需求增加。

請繼續往下閱讀...

根據調查顯示，若按行業別觀察，以製造業人力需求淨增加1.4萬人較多（電子零組件製造業淨增加0.3萬人、電腦電子產品及光學製品製造業、金屬製品製造業均淨增加0.2萬人），批發及零售業淨增0.3萬人次之，住宿及餐飲業淨增0.2萬人再次之。

勞動部表示，109年10月底較7月底事業單位增加人力原因以「退離者之補充」占32.4%最多，「需求市場擴大（含設備或部門擴充）」占32.0%次之，「長期缺工」占14.2%居第三。

若是按行業別觀察，人力需求淨增加較多之製造業、批發及零售業增加人力原因均以「退離者之補充」較多（分別占30.3%、41.6%），「需求市場擴大（含設備或部門擴充）」次之（分別占29.4%、27.2%）；住宿及餐飲業則以「需求市場擴大(含設備或部門擴充)」及「退離者之補充」分居一、二（各占33.8%、26.7%）。