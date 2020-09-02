蔡明忠摃上練台生！「台媒」5系統55萬戶下架非凡、年代8頻道



▲富邦蔡明忠與年代練台生兩大有線電視集團對抗再度浮上台面，NCC證實，台灣大哥大旗下台固媒體旗下5家有線電視系統已提出下架練台生旗下年代新聞、MUCH TV等8個頻道（圖／記者張一中攝）



記者陳世昌／台北報導



富邦蔡明忠與年代練台生兩大有線電視集團對抗再度浮上台面，NCC2日證實，台灣大哥大旗下台固媒體旗下5家有線電視系統已提出下架練台生代理的8個頻道，上架寰宇新聞台等9頻道，合計受影響戶數達55.25萬(2020Q2)約佔全台有線戶數11%。



由於被下架頻道針對性極強、且異動案包含3個新聞台，已驚動NCC高層約見雙方高層做協商，但據傳協商不歡而散。兩集團的對抗極可能牽動後續效應，讓有線電視因對抗帶來難得的內容差異化。





▲富邦台灣大旗下「台固媒體」5家有線電視系統，2020Q2共有55萬2531戶，全台市佔11.02％。（資料來源／NCC）



NCC官員證實表示，「台媒」旗下的永佳樂、紅樹林、觀天下、鳳信、聯禾5家系統確實已提出頻道異動申請案，目前依照作業流程，先洽詢各系統台所在地方政府徵詢意見，之後再進行相關作業，最後才送送委員會做決議是否許可其上下架異動。





▲寰宇新聞這次有3頻道擠進「台媒」5系統，取代年代新聞、壹電視新聞。（圖／寰宇新聞台提供）



據了解，「台媒」申請下架的頻道共有8個，非凡新聞台、非凡商業台、年代新聞台、壹電視新聞台、MUCH TV、東風衛視、好萊塢電影台、WAKUWAKU JAPAN，都是練台生集團所經營或是其所屬佳訊公司代理的頻道，其中包括有非凡、年代、壹電視3個新聞台。「台媒」另申請替換或是新上架的頻道有MOMO追劇台、亞洲旅遊台、寰宇新聞台、三立財經iNEWS、CATACHPLAY電影台、TvN、中視新聞台、寰宇新聞台灣台、寰宇新聞財經台，其中也有寰宇、iNEWS、中視新聞台3個新聞台。





▲NCC主委陳耀祥曾於2周前約見練台生與凱擘總經理王鴻森當面協商，但雙方弄得很不愉，揚言要下架就下架。（圖／記者陳世昌攝）



NCC官員表示，佳訊與宜蘭聯禾有線電視已就此案進行過爭議調處，結果不成立，目前還未收到相關的新調處申請。據指出，NCC主委陳耀祥曾於2周前約見練台生與凱擘總經理王鴻森當面協商，但雙方弄得很不愉快，揚言要下架就下架。



業者指出，由於這次被上、下架的頻道中，其背後都與綠營不同派系都各有關係，讓卡在中間的主管機關只能一切依法辦理。





▲MOMO追劇台是MOMO TV代表台之一（資料照片／記者邱倢芯攝）



業界分析，如果「台媒」5系統頻道異動成功，下一步就是凱擘12系統+大新店民主+屏南共14系統跟進，讓練台生代理的頻道立即大失血，全台有1/3觀眾看不到。練台生旗下也有10多家系統約51萬戶是否會對富邦進行「反擊」？以及其他的有線電視集團中嘉、TBC、台數科會選那邊站？後續都還沒完，就看NCC如何看待了。



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