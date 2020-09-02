打假！資策會聯手台灣事實查核中心開發「不實訊息快篩平台」

▲不實訊息快篩平台。（圖／資策會提供）

記者邱倢芯／台北報導

為了對抗不實訊息，資策會借助台灣事實查核中心在事實查核領域的專業知識與實務方法，共同啟動實證合作，結合文本流變分析、傳播路徑分析與預測、帳號鑑識分析等多元AI技術，開發「不實訊息快篩平台」，使事實查核機構得以獲得客觀數據，即時觀測謠言散播的動態，大幅提升查核選題的速度與精準度。

以台灣事實查核中心來說，每日蒐集到的疑似不實訊息舉報數量高達數百則，最少也有數十則。因此，「不實訊息快篩平台」第一階段的快篩工具，係由資策會協助台灣事實查核中心，從謠言經常流竄管道如Line、FB等社交平台來蒐集民眾舉報疑似謠言。

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資策會運用包含文字探勘、異質資料交叉比對、社群數據擴增、自動化雜訊清理等異質資料擴增比對暨叢集技術，建構第一階段快篩工具，提供相似文章自動分群、申訴頻次統計、已查核報告比對等功能，供查核人員篩選正在快速流傳的謠言，加速不實訊息的查證流程。

負責「不實訊息快篩平台」開發計畫的資策會數位服務創新研究所(服創所) 陳棅易組長指出，資策會結合服創所、數位轉型研究所與資安科技研究所的能量，從不實訊息的內容、情境與社交面向進行風險指標研究，並經由事實查核機構的查核實務驗證後，運用類神經網路與深度學習等AI技術，開發出包含語言特徵分析、傳播模式分析與帳號鑑識分析三種進階指標，進一步從舉報訊息的內容與傳播脈絡來偵測謠言風險程度。