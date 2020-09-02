　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
財經 財經最新 房產雲 頂尖企業 媒體產業 股匯行情 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 房產新聞 | 保險

海外券商平台買美股資安風險升　專家提供4大條件選對券商

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼手機。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲疫情後美國科技股受到重視，民眾透過海外券商平台也逐漸受到重視。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者吳靜君／台北報導

疫情過後美國科技股掀起了投資熱潮，而且有許多海外券商也在國內網路平台狂打廣告，最受到注目的就是「史蒂夫和戴夫」eToro（e投睿）廣告，但是專家提醒民眾，要關注「資安問題」尤其是打著免手續費或者低手續費的海外券商。

近期最為著名的海外券商事件就是美商第一證券（Firstrade）去年發生客戶資料遭竄改的情形，雖然官方給出的答案是進行測試，但是也引起投資人的關注。

請繼續往下閱讀...

針對近期美國科技股投資熱潮，許多民眾對於近年盛行的網路或行動平台進行跨國投資，但其中打著免手續費或資安風險，卻潛藏許多資安風險。KPMG安侯建業數位科技數位科技安全團隊負責人謝昀澤表示，一般券商較常發生的包含「分散式服務阻斷攻擊DDOS」，或「勒索病毒入侵」這兩類事件，駭客發動網路攻擊，使券商營運系統無法服務，或資料檔案無法使用，進而對券商進行財務勒索，主要苦主還是券商本身。

但是如果發生部分國外券商或外匯商如果發生嚴重的客戶資料遭入侵竊取、或非授權存取與更改的事件，危機直撲廣大的投資人而來。

謝昀澤也認為，即使無資安事故，亦有部分打著免費大旗的下單平台，在沒有明確告知之下，並非直接將下單資料與交易所進行交易，而將投資者的個資或交易資料進行「再利用」以創造額外利潤，也嚴重侵害投資人隱私。

謝昀澤也示，雖然有許多海外券商打著美商的名號，但實際註冊地可能在開曼或者其他地方，這也會使資安帶來更大的風險，所以民眾要透過海外券商買美股時要優先選擇四大條件，降低資安的風險。

一，大型且無重大資安事故。

二，開戶時清楚說明投資者的個資和交易資料蒐集、處理與運用

三，進行重要交易有多重認證安全機制

四，全時中文客服，若發生可疑事件可以迅速有效的溝通。

謝昀澤說，投資人也須了解，使用海外券商交易平台最大的風險，在於易遭到國際駭客集團，以釣魚電子郵件、假網站等「社交工程」手段，進行詐騙。

尤其是全英文的國外網站或郵件，國內投資人判斷真偽的難度更高。因此在收到任何與交易平台相關的詢問或交易指示時，都應該盡可能謹慎查證，並同時注意不要與其他電子交易平台使用相同帳密。投資人無論選擇安全的海外交易平台，或改用國內券商的複委託服務，安全交易的關鍵在於投資人自身也須具備基本的資安保護能力。

►過期票券別浪費！點這邊 幫你搶救變身　

ET快訊
嫁了才知夫是狼！淫保全靠老招「追到19歲嫩妻」4個月婚姻生變
館長最新病況曝！「神經被煮熟」子彈穿出手肘：右手4指無知覺
有證據才認罪！警曝「保全李宗瑞」專拐未成年少女原因
搶先羅志祥復出？愷樂神隱近5月「新作品曝光」
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

大豐、台灣數位寬頻有線電視換照過關　未來3年再投1.8億建網路

打假！資策會聯手台灣事實查核中心開發「不實訊息快篩平台」

台達電攜手出光興產打造「橫濱電動車充電站」　落實智慧永續理念

海外券商平台買美股資安風險升　專家提供4大條件選對券商

特斯拉將發行50億美元新股！佔市值1%　股價高點拉回4.6%

台股月線得而復失！蘋概三王不同調　指數小跌3點收12699點

美延長部分陸進口商品關稅豁免期至年底　蘋果、FitBit受惠

因應紅色供應鏈改走「價值轉型」　彭双浪：面板供需未來2年穩定

蘋果、谷歌小心了！俄羅斯擬立法　限制App上架佣金上限20%

國際債券市場發行量創歷史新高　今年有望挑戰總額600億美元

高雄少女尋獲！被藏在密室夾層　「保全李宗瑞」略誘罪押回高雄

狠心女開特斯拉「棄養老拉拉」！ 牠遭趕下車項圈被拔掉等到天黑

孟耿如驚喜擁抱劉以豪　黃子佼站旁邊大吃醋「抱我」

《以家人之名》為什麼被拋棄的都是我..　子秋爆發吐委屈：我特別特別地丟臉

《我的婆婆》鍾欣凌遭女兒騙250萬　心酸流淚道別：媽媽已經沒有錢給妳了

《我的婆婆》鍾欣凌內心戲大爆發　拉壞車門扣手...雨中狂奔

高嘉瑜探望「獻唱隱形的翅膀」！　館長躺病床聽歌...表情逐漸母湯

楊丞琳拿遙控器當麥狂飆歌　被CUE唱李榮浩的歌...大喊「Excuse me」

高雄少女被藏「2坪密室夾層」！房內僅1床1冰箱　全台出動200警力

不聽話就電妳！套項圈囚禁少女　羅嫌被押送警局：我跟她道過歉

大豐、台灣數位寬頻有線電視換照過關　未來3年再投1.8億建網路

打假！資策會聯手台灣事實查核中心開發「不實訊息快篩平台」

台達電攜手出光興產打造「橫濱電動車充電站」　落實智慧永續理念

海外券商平台買美股資安風險升　專家提供4大條件選對券商

特斯拉將發行50億美元新股！佔市值1%　股價高點拉回4.6%

台股月線得而復失！蘋概三王不同調　指數小跌3點收12699點

美延長部分陸進口商品關稅豁免期至年底　蘋果、FitBit受惠

因應紅色供應鏈改走「價值轉型」　彭双浪：面板供需未來2年穩定

蘋果、谷歌小心了！俄羅斯擬立法　限制App上架佣金上限20%

國際債券市場發行量創歷史新高　今年有望挑戰總額600億美元

台中鉛中毒人數再增2例達34人　中市府：已收消基會訴訟計劃盡速提告

新竹火車站站前廣場開放　城市門面再升級

2020台灣設計展　新竹獸將現身三大展場兩公里展區

快訊／捷克團89人三採結果出爐　「最高規格防疫」登機落地都篩檢

酥香鴨腿多到快滿出來！台南80元佛系燒臘　還能免費加飯、喝飲料

培育女科學家　中山大學「氣膠培訓營」高中生啟發PM2.5素養

熱錢淹腳目！天龍國14筆巷弄豪宅　半年成交累計23.3億

肚子咕嚕聲！1歲妹變醫生「幫胖橘聽診」 　處方箋：罐罐吃7天

松菸槍擊案槍手毆打監獄管理員遭判刑　虔心修佛不知被通緝

新疆宣佈戶外景區全面開放！　恢復正常生產生活秩序

高雄女監爆性侵案！監視器全程拍攝...遭辱數分鐘

財經熱門新聞

大樂透1.2億一注獨得　獎落台中市

人妻買房「3年存300萬」！有存款不先還貸款

新手買股！她下單買高想反悔...網喊：母湯

台彩中秋加碼3.8億！大樂透加開百萬百組

中秋應景刮刮樂平均每2張中1張

紓困3.0來了！補貼員工四成薪資、可領三個月明起開放申請

謝金河：台積電將撐起台灣綠電產業！

影／一年賺三桶金！新鮮人靠10萬本金財富自由

「領低薪不如做美容產業」網曝重點秒吐槽

台股難操作？　分析師：現在是「散戶最愛的行情」

勞退新制基金今年終於轉虧為盈　每位勞工退休帳戶平均小賺627元

製造、會展業紓困3.0上路　補貼正職員工薪資每人最高6萬元

台股連3月200萬戶進場 台大助理教授：快下車

陸未量化寬鬆　陳冲：可能有意圖

更多熱門

關鍵字：

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 停班停課 金正恩 唐鳳 颱風即時 三倍券 李登輝 羅霈穎 王令麟 長江三峽大壩 新冠肺炎 捷運環狀線 三浦春馬 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

高雄少女疑遭下藥軟禁恐怖密室　2次性侵都在這裡幹的

郭富城衰老照片曝光！本尊：無P圖

高雄少女案　全台出動200警力

保全李宗瑞擁獨棟豪宅　靠媽成包租公

囚禁少女66小時！羅嫌傳自招「隔衣磨蹭」

20警房裡搜3次　高雄少女：想回家

高雄少女被套項圈囚密室66hrs　驗傷結果出爐！

館長遇襲前瞎說　害慘全台養蝦艱苦人　蝦價跌新低

包偉銘子開車撞5機車　婦求償1500萬結果曝

歐陽娜娜被起底「五五身無P照」！

女兒偷看電視險被抓　牠拍桌提醒

鬼鬼「泳裝高衩戰袍露腿根」遭嗆好醜

15歲小小彬升高中了！

台61線工程車遭撞！駕駛頭身分離屍塊噴飛

獨／「保全李宗瑞」性侵2少女要坐牢了！

更多

最夯影音

更多
高雄少女尋獲！被藏在密室夾層　「保全李宗瑞」略誘罪押回高雄

高雄少女尋獲！被藏在密室夾層　「保全李宗瑞」略誘罪押回高雄
狠心女開特斯拉「棄養老拉拉」！ 牠遭趕下車項圈被拔掉等到天黑

狠心女開特斯拉「棄養老拉拉」！ 牠遭趕下車項圈被拔掉等到天黑

孟耿如驚喜擁抱劉以豪　黃子佼站旁邊大吃醋「抱我」

孟耿如驚喜擁抱劉以豪　黃子佼站旁邊大吃醋「抱我」

《以家人之名》為什麼被拋棄的都是我..　子秋爆發吐委屈：我特別特別地丟臉

《以家人之名》為什麼被拋棄的都是我..　子秋爆發吐委屈：我特別特別地丟臉

《我的婆婆》鍾欣凌遭女兒騙250萬　心酸流淚道別：媽媽已經沒有錢給妳了

《我的婆婆》鍾欣凌遭女兒騙250萬　心酸流淚道別：媽媽已經沒有錢給妳了

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

東森好朋友生活節

東森好朋友生活節

最豪華的歌手陣容，最可愛的萌寵市集，還有最受歡迎的手作市集，9/19美堤不見不散！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

商城改版清倉 週週抽大獎

商城改版清倉 週週抽大獎

寵物雲網路商城改版清倉 輸入折扣碼不限金額現折100元 滿2000折200元

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面