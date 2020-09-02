海外券商平台買美股資安風險升　專家提供4大條件選對券商

▲疫情後美國科技股受到重視，民眾透過海外券商平台也逐漸受到重視。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者吳靜君／台北報導

疫情過後美國科技股掀起了投資熱潮，而且有許多海外券商也在國內網路平台狂打廣告，最受到注目的就是「史蒂夫和戴夫」eToro（e投睿）廣告，但是專家提醒民眾，要關注「資安問題」尤其是打著免手續費或者低手續費的海外券商。

近期最為著名的海外券商事件就是美商第一證券（Firstrade）去年發生客戶資料遭竄改的情形，雖然官方給出的答案是進行測試，但是也引起投資人的關注。

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針對近期美國科技股投資熱潮，許多民眾對於近年盛行的網路或行動平台進行跨國投資，但其中打著免手續費或資安風險，卻潛藏許多資安風險。KPMG安侯建業數位科技數位科技安全團隊負責人謝昀澤表示，一般券商較常發生的包含「分散式服務阻斷攻擊DDOS」，或「勒索病毒入侵」這兩類事件，駭客發動網路攻擊，使券商營運系統無法服務，或資料檔案無法使用，進而對券商進行財務勒索，主要苦主還是券商本身。

但是如果發生部分國外券商或外匯商如果發生嚴重的客戶資料遭入侵竊取、或非授權存取與更改的事件，危機直撲廣大的投資人而來。

謝昀澤也認為，即使無資安事故，亦有部分打著免費大旗的下單平台，在沒有明確告知之下，並非直接將下單資料與交易所進行交易，而將投資者的個資或交易資料進行「再利用」以創造額外利潤，也嚴重侵害投資人隱私。

謝昀澤也示，雖然有許多海外券商打著美商的名號，但實際註冊地可能在開曼或者其他地方，這也會使資安帶來更大的風險，所以民眾要透過海外券商買美股時要優先選擇四大條件，降低資安的風險。

一，大型且無重大資安事故。

二，開戶時清楚說明投資者的個資和交易資料蒐集、處理與運用

三，進行重要交易有多重認證安全機制

四，全時中文客服，若發生可疑事件可以迅速有效的溝通。

謝昀澤說，投資人也須了解，使用海外券商交易平台最大的風險，在於易遭到國際駭客集團，以釣魚電子郵件、假網站等「社交工程」手段，進行詐騙。

尤其是全英文的國外網站或郵件，國內投資人判斷真偽的難度更高。因此在收到任何與交易平台相關的詢問或交易指示時，都應該盡可能謹慎查證，並同時注意不要與其他電子交易平台使用相同帳密。投資人無論選擇安全的海外交易平台，或改用國內券商的複委託服務，安全交易的關鍵在於投資人自身也須具備基本的資安保護能力。