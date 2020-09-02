台達電攜手出光興產打造「橫濱電動車充電站」　落實智慧永續理念

▲台達攜手出光興產打造的台達橫濱電動車充電站，結合能源管理與商場營運，落實智慧永續理念，並獲選為橫濱市府災難緊急應變合作據點。（圖／台達電提供）

財經中心／台北報導

台達電2日宣布，與日本能源業者「出光興産」（Idemitsu Kosan）合作打造的「台達橫濱電動車充電站」，以全站微電網應用與智慧能源管理等優勢，獲橫濱市政府氣候變遷對策總部選為市府災難緊急應變合作據點，將於災害發生期間，供市政府緊急應變專用車輛於站內充放電，以利團隊快速布署救災用電。

這座位於橫濱市中心的充電站是台達首座複合式電動車充電示範站，前身為出光加油站，由台達與出光以「Park & Charge」（停車與充電）的主題共同規劃、改建與營運，透過DeltaGrid能源物聯網解決方案整合台達的商用型儲能系統及電動車充放電等方案。

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根據不同電力需求與用電策略控制並調度能源，也串接台達自行開發的EZQC App電動車充電付費系統，結合全球首家台達子品牌Innergie精品咖啡館–Innergie CAFÉ經營與零售物聯網解決方案等商場應用，為加油站打造符合綠能發展趨勢的新商業模式。

▲台達橫濱電動車充電站站內設有空間挑高明亮的Innergie CAFÉ精品咖啡館，提供美味咖啡與Innergie行動裝置快速充電體驗空間。（圖／台達電提供）

台達電執行長鄭平表示，面對全球暖化危機，城市邁向低碳、智慧已是發展趨勢，而在建築與交通等主要耗能領域中，台達除了為不同產業客戶提供符合物聯網架構的智慧節能解決方案之外，也和市府合作，打造更安全、讓市民更安心的生活環境。

這座電動車充電示範站的構想，來自台達2018年在台北國際電腦展COMPUTEX展會中，結合能源管理與購物休憩的複合式電動車充電站情境展示，具體實現於出光的橫濱加油站改造，以整合儲能與電動車充電的微電網解決方案及零售物聯網應用，滿足降低營運成本及能源永續的需求，營造舒適的購物環境。

鄭平指出，該示範站甫營運即獲選為橫濱市政府災難緊急應變據點，讓台達為城市貢獻棉薄之力，也是台達「環保，節能，愛地球」經營使命的具體實踐。

▲出光興產董事平野敦彥（右）與日本分公司總經理柯進興為台達橫濱電動車充電站揭幕。（圖／台達電提供）

出光興產認為，充電基礎設施的發展已成為電動車普及的重要課題，為了更加便利車主及提供永續性的服務，出光在加油站舊址展開示範實驗，提供停車空間及台達的電動車充電等服務，讓來充電的車主可在咖啡館裡度過舒適的時光，同時結合周圍的商家設施，以創造新的顧客體驗。

台達日本分公司總經理柯進興指出，日本邁入電力自由化後，能源產業即面臨供電分散化及減碳化的變革與考驗，如何達到能源轉型的要求，並建立兼顧安全、穩定供給、經濟效益與環境友善的能源使用環境，成為業界最大的挑戰。

台達與出光合作打造的電動車充電示範站，透過DeltaGrid能源物聯網解決方案整合台達的商用型儲能系統及電動車充電等方案，其中V2B（Vehicle-to-Building）雙向電動車充放電樁也可將電動車變成虛擬電廠，成為供電來源之一，再串接自行開發的電動車充電付費系統，建構出Mobility（移動）與Utility（電力基礎設施）兼具的新商業模式，是電動車充電應用普及化的新契機。