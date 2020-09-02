大豐、台灣數位寬頻有線電視換照過關　未來3年再投1.8億建網路



▲NCC2日許可新北市「大豐」有線電視及其全資子公司「台灣數位寬頻」有線電視公司9年期的有線電視執照換照申請。圖為大豐有線電視董事長張銘志。（圖／資料照片）



記者陳世昌／台北報導



NCC2日許可新北市「大豐」有線電視及其全資子公司「台灣數位寬頻」有線電視公司9年期的有線電視執照換照申請，兩家公司承諾未來3年內合計舖設2.2萬台4K雙向機上盒，並投資1.8億元在光纖網路建設。



大豐有線電視董事長張銘志、 台灣數位寬頻總經理康宇成2日與高階主管前往NCC委員會說明，順利獲得委員會認可換照成功。NCC發言人翁柏宗表示，大豐是少見的全光纖到戶(FTTH)有線網路，且平均光節點用戶數遠低於NCC基本要求的200以下。



NCC同時也建議大豐，未來獲利可先保留作為次年度營運及資本支出所需，例如作為網路建設或節目內容提升等。



對此，大豐發言人劉家君副總經理表示，「我們會檢視獲利狀況、資本支出需要決定股利派發的比例，過往在這兩點都有達到很好的平衡。」她強調，股東和消費者都很重要，會努力做到平衡。





▲大豐有線電視。（圖／資料照片）

大豐是有線電視產業中第一家上市的有線電視，也是最先採用FTTH光纖到府網路建置的系統業者，原經營地區在板橋及土城區，在103年獲得公平交易委員會不禁止其與同經營區的「台灣數位寬頻」有線電視公司結合，成為新北市擁有約20萬戶的獨立系統業者，根據NCC公告有線電視109年第2季訂戶數統計資料，大豐在新北的戶數為19萬1,958戶。

依據大豐有線電視(6184)108年財報顯示，近年有線電視整體受到OTT及MOD跨平台競爭挑戰，戶數及營收都衰退，但大豐108年合併營收創高達到20.1億元，稅後純益5.02億元，年增42.6%，每股稅後純益3.39元，是2015年以來新高，今年6月股東會更通過每股配發3元現金股利，包含2.7元現金以及0.3元資本公積。

今年大豐電上半年累計營收9.93億元，雖不免受到有線電視剪線趨勢影響，較去年同期小幅衰退1.6%，然稅後淨利仍有2.1億元，EPS達1.42元。

NCC官員指出，大豐及台灣數位寬頻兩家公司在換照過程中所提到推動4K雙模數位機上盒鋪設及與本土OTT合作、4K頻道節目播送、提高本國文化節目露出機會、持續規劃FTTH網路建置及優化、訂戶隱私保護及相關補正資料與面談承諾事項等，都會列為營運計畫的一部分，作為未來評鑑及換照的重點審查項目。