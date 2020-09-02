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特斯拉將發行50億美元新股！佔市值1%　股價高點拉回4.6%

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▲特斯拉,Tesla。（圖／路透）

▲特斯拉今年漲勢兇猛，再發50億美元新股。（圖／路透）

記者林鼎閎／綜合報導

今年以來，特斯拉的漲幅令人難以置信，加上剛剛分拆股票，結果這家電動汽車龍頭大廠，周二表示將在市場發行新股出售，預估金額高達50億美元。特斯拉在提交給美國證券交易委員會的文件中說，「這些額外的股票將不時以市價出售。 銀行將會依照我們的指令出售股票。」

特斯拉表示「我們打算將此次發行的淨收益（如果有的話）用於進一步加強資產負債表，以及用於一般公司用途。」截至週一收盤，特斯拉2020年上漲了近500％。去年，股價更上漲了1,004％，相較標準普爾500指數同期上漲20％。顯見特斯拉股價表現完全超越大盤，非常強勢。

請繼續往下閱讀...

根據FactSet的數據顯示「特斯拉的市值目前約為4640億美元，這意味著新發行的股票約佔特斯拉市值的1％。
Wedbush分析師Dan Ives稱這次的增資是明智之舉，理由是投資者強烈希望在未來幾年中通過特斯拉發揮電動汽車的改革的趨勢。

Dan Ives引述馬斯克說法「目前已經籌到足夠的資金來讓資產負債表變得更加健康，以進一步鞏固其不斷增長的現金狀況並逐漸擺脫債務狀況。」

特斯拉股價飆漲的部分原因，是因已經連續4個季度獲利，有資格被納入標準普爾500指數。特斯拉還公佈了第2季度的汽車交付情況優於預期。不過，投資人積極買入特斯拉股票，也讓不少華爾街人士感到困惑。

Miller Tabak首席市場策略師馬特·馬利（Matt Maley）警告，特斯拉股票將出現回跌，「那些在特斯拉宣布要發行50億美元新股這天，購買特斯拉股票的人，將會受傷。」，他還認為，即使特斯拉股票在接下來的一兩週內上漲了一些，但到今年底前，價格也將比今天低至少30％。 

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