坦克車開進得來速…「這動作」秒漏氣！　網友：從戰場趕來買牛丼？

實習記者劉雪兒／綜合報導

速食店設有「得來速」的意義，在於讓開車或機車族不用下車也能點、取餐。日本一名網友看到令人震驚的一幕，一輛巨大的坦克車出現在一家牛丼店的得來速車道上，他還將照片放到網路上，瞬間引起網友們的熱議，超卡的動作也讓網友笑翻，而「駕駛者」的身份也隨之曝光。

從畫面可以看出，這深綠色的坦克車的上方坐著２名男子，其體積比牛丼店建築還要大，而網友紛紛留言表示，「這是真的坦克嗎？」、「真的驚呆了」、「簡直太驚喜了！」、「還以為是坦克，原來是牛丼店的外送車啊」、「難道是因為在戰場上餓了，所以才直接衝來買牛丼嗎？」。

後來經過證實，這確確實實是一輛坦克，至於為什麼會出現在牛丼店的得來速車道上，原來是Youtuber「水溜りボンド」的夏日特別企劃。他解釋說，「這一切都是經過許可的，是合法的開在私有土地上」，而過程中最無奈的是，雖然坦克開得進得來速道上，不過其體積過於高大，需要親自下車走到穿口前領取餐點，讓原本霸氣出場瞬間漏氣，而影片也成功引起關注。