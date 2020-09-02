因應紅色供應鏈改走「價值轉型」　彭双浪：面板供需未來2年穩定

▲台北市電腦公會理事長暨友達董事長彭双浪 。（圖／記者姚惠茹攝）



記者姚惠茹／台北報導

台北市電腦公會理事長暨友達（2409）董事長彭双浪今（2）日出席智慧城市展開展典禮，針對紅色供應鏈的衝擊，提到中國大陸面板在明年的產能就會佔到60％，但友達講求價值轉型一樣可以勝過競爭對手，並強調面板供應在未來一兩年都將趨於穩定狀態。

彭双浪表示，中國大陸面板在明年產能就會佔到60%，無法改變全球最大供應商的事實，因為他們以國家力量來支持面板產業，以因應大規模的產量，所以對友達來說，雖然沒有這樣的資源，但是講求價值轉型，透過技術管理、客戶經營、國際連結，讓友達每一片面板的售價都比對手高。

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彭双浪指出，台灣有好的工程師、管理、國際化的觀念和連結，可以用台灣的彈性和連結性，提升產業價值來取得勝利，因為台灣從地理和資源來說，本來就不適合做規模競爭，所以反而要從提升台灣總體價值著手。

談到面板產業，彭双浪表示，宅經濟激發很多3C產品的需求，尤其是在家工作 對友達來說，目前面板的供應緊張，甚至不斷接收到客戶的要求，希望可以提升供給，可以說面板產業的谷底已過，整體需求樂觀，甚至達供需比較緊張的狀態。

彭双浪分享，其實除了提升產量之外，友達也認為自己有很大的社會責任，因為每一片面板的產出，都可以減少一個人因為沒有電腦而失業，或是沒有電腦而失學，所以也鼓勵同仁可以全力投入生產，希望在下半年到明年都可以把產量提升到最大。

面板價格方面， 彭双浪強調，價格本來就是跟供需之間做調整，因此現在反應供不應求的現象，所以價格朝正向發展，甚至接下來一兩年之內，面板產業供需趨於平穩，因為需求增加，但是供給減少，所以供需相對平衡很多。