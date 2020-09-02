中印邊境再爆衝突　傳一名藏裔印度士兵喪命

▲中印邊境近日又爆衝突，局勢再度緊張。（圖／達志影像／美聯社）



記者蔡紹堅／綜合報導

中印邊境近日再度爆發衝突，雙方互控對方先發起挑釁，並傳出有一名印度特別邊防部隊成員喪命，據《法新社》報導，喪命的印度士兵為藏裔人士。

印度國防部日前表示，解放軍在8月29日晚間至30日間，違反雙方先前達成的共識，採取挑釁軍事行動改變現狀，印度軍隊於是在班公湖南岸採取了措施，加強印度陣地。

解放軍西部戰區則指出，當晚印軍破壞雙方先前達成的共識，在班公湖南岸、熱欽山口附近非法越線佔控，公然挑釁，造成邊境局勢緊張。

中印官方除了互控對方先發起挑釁，都未公布此次衝突的傷亡數據，但根據《法新社》報導，西藏流亡議會成員朗傑多卡（Namghyal Dolkar Lhagyari）表示，有一名藏裔印度士兵在29日晚間的雙途中喪命，並有一名士兵受傷。

此外，大陸外交部發言人華春瑩1日在例行記者會上指出，新中國成立70多年來，中國從未主動挑起過任何一場戰爭和衝突，從未侵占過別國一寸土地，「事實上，中國邊防部隊一貫嚴格遵守實際控制線，從未越線活動。」

華春瑩強調，印方的說法和中方可能不一樣，但事實和真相只有一個，「印方應該尊重事實，本著維護中印關係大局的善意，採取切實行動，同中方共同維護邊境地區的和平安寧。」