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川普稱「暴力示威是國內恐怖行動」　威州州長拜託他不要來！

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▲▼美國總統川普視察威斯康辛州的暴動街區。（圖／路透）

▲美國總統川普視察威斯康辛州，遭到許多反對人士抗議。（圖／路透）

實習記者湯子暘／綜合報導

美國總統川普（Donald Trump）1日在視察威斯康辛州時表示，最近的種族平權暴力抗議是「國內恐怖行動」，非和平示威是「反美國」，且因民主黨當時拒絕聯邦政府立即支援威州，使得許多民眾的安全和財產受到暴動所侵害。威州州長艾佛斯（Tony Evers）曾公開懇求川普不要到訪，以免加劇目前的緊張局勢，「我擔心您的光臨只會阻礙我們從傷痛中恢復，拖延我們克服分裂並共同前進的工作。」

根據《波士頓先驅報》（Boston Herald）的報導，川普一抵達威州首府基諾沙，就先前去視察仍充斥著煙霧、殘骸的的街區，拜訪百年老店的店主，他的店在暴動中被示威民眾砸毀。川普除了譴責基諾沙政府控管不力也不忘重申，如果民主黨拿下白宮，還會是這樣的末日景象。

▲▼川普在基諾沙的廢墟中視察。（圖／路透）

▲川普在基諾沙的廢墟中視察。（圖／路透）

威斯康辛州自從8月23日布雷克（Jacob Blake）遭槍擊導致癱瘓開始，就陷入了一連串示威。抗議民眾尤其高度集中首府基諾沙，共有超過30場縱火事件在頭三個晚間出現，所幸都被警方控制下來。川普指責，民主黨政府當時不願意立即接受聯邦政府的援助，「他們就是不想我們來。」

總統座車經過市區人群時，有大規模警力支援、裝甲車開道、路障隔開安全距離。同時人群一邊舉著美國國旗來表達支持，另一邊卻高舉「’Black Lives Matter」旗幟抗議。

川普表示，會由聯邦提供資源來重建這座城市，目前情況「複雜」且「正在接受調查中」，曾試圖打電話給布雷克母親，但對方卻要求要律師旁聽，所以他放棄了。聯邦政府預計將撥款500萬美元給基諾沙，4200萬美元給威斯康辛州，大部分的款項將會用來資助執法單位。

然而布雷克家人卻在1日公開與川普劃清界線。布雷克叔叔在給媒體的聲明中提到，「從一個以我們的城市為代價來助選的總統那裡，我們不需要再獲得更多的痛苦和分裂了，我們需要的是正義，還有給這個動盪的社會一個喘息。」

▲▼示威民眾在燒毀的車輛上印下「讓我們成為更好的人」，表達沉痛的抗議。（圖／路透）

▲示威民眾在燒毀的車輛上印下「讓我們成為更好的人」，表達沉痛的抗議。（圖／路透）

在川普視察基諾沙後，拜登團隊沒有透露具體的細節與時間，但考慮立即到訪威州關心受害者。然而美國有色人種協進會（NAACP）卻認為，避免激化目前局勢，不論是哪一位候選人都最好不要前往威州。

拜登認為，川普試圖將威州的暴動全盤歸咎於民主黨，「川普在保護美國上失利，所以現在就想嚇唬美國。暴力在川普眼中並不是問題，而是政治手段。整場大選都在『焦慮的日子』中進行，也伴隨著許多危機，包括警察不當執法、經濟低迷、新冠肺炎，而川普卻拒絕解決任何一個問題。」

威州暴動在布雷克遭到槍擊後的第二天（8月25日）達到高峰。一名17歲的青年用半自動步槍在街上殺死了2名示威民眾。事態從那時候開始穩定下來，由布雷克一家人所組織的遊行活動一直維持和平抗議。

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