耍劍刺媽「砍頭顱丟冰箱」！他冷曝一句…手指扔水壺　父崩潰報警

▲男子持刀刺向母親胸口，讓她當場倒地不起。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay，圖中人物並非新聞當事人，下同）

記者詹雅婷／綜合報導

英國一名47歲男子去年在家中用一把裝飾用的劍刺傷母親胸部，事後甚至砍斷她的頭顱放入冰箱、切下她的手指丟進水壺，還舞劍威脅殺害父親，雙方爆發口角衝突。面對警方上門詢問，男子冷靜脫口「老爸的妻子就在冰箱裡啊」後遭到逮捕，而英國中央刑事法院1日為此案開庭，他否認所有罪行。

綜合BBC、每日星報報導，47歲男子塔佛（Philip Tarver）來自薩里郡城鎮沃金（Woking），與86歲年邁母親安潔拉（Angela Tarver）及83歲父親柯林（Colin）同住。2019年12月18日這天，塔佛買了6罐啤酒及1瓶伏特加，而這看似一般日常的生活，似乎自此開始失控。

隔日，也就是2019年12月19日，塔佛先是宣稱爸媽「中毒」，接著就以大掃除的名義，拔掉家中電話、電腦等插頭。當時正在看電視的柯林向他提問電視斷線原因後，塔佛隨即大聲甩門，吼著「去死吧」；正當柯林重新把線路接上的同時，廚房傳來一陣尖叫聲，查看後發現，妻子安潔拉早已倒地不起，且兒子手裡正拿著一把劍。

報導指出，塔佛當時是拿起放在廚房中一把裝飾用的劍，刺向安潔拉胸口，隨後來揮舞著手上的劍，並與柯林爆發激烈爭吵，甚至揚言威脅要殺害柯林。柯林見狀上前與塔佛纏鬥，並設法搶下兒子手中的武器，趕緊報警。

只不過，就在警方趕往現場的同時，塔佛持刀砍斷安潔拉頭顱，把她的頭放入廚房冰箱存放，接著切下她的左手無名指，將其丟入水壺之中。事後，他開始清理案發現場，洗了用來砍斷母親頭顱的刀子，也把自己整理乾淨。到了警察抵達的那一刻，塔佛揮舞著英國國旗，同時說著「我投降」，隨後被逮捕；他先是脫口「老爸的妻子就在冰箱裡啊」，直到來到警察局的那一刻，才說「很抱歉把她給殺了」。

事後，塔佛被送往一間精神病院直到3月。英國中央刑事法院1日為此案開庭，但塔佛否認謀殺安潔拉及威脅殺害父親。