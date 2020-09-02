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飛機剛落地！狂女直接開門到機翼上「散熱」　2孩傻眼：那是我媽

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飛機剛落地...狂女直接開門到機翼上「散熱」　2孩傻眼：那是我媽。（圖／翻攝自Twitter）

▲女子的誇張行徑讓她被航空公司禁飛。（圖／翻攝自Twitter

記者李振慧／綜合報導

烏克蘭航空一架班機近來順利抵達基輔機場，沒想到飛機才剛降落，一名女乘客竟然直接打開機艙門跑到機翼上散步，誇張行徑引發機場工作人員高度戒備，立即派來警車與救護車到場，然而她的理由竟然是因為嫌飛機上太熱，才會直接開門「透透氣」。

影片中可看到，一架波恩737 -86N班機剛抵達鮑里斯波爾國際機場(Boryspil Airport)，一名金髮女子擅自打開機艙門，手上還拿著一瓶水在機翼上散步，雖然沒多久她就自行返回機艙，誇張行徑仍引來軒然大波。國外報導中指出，這架班機是從土耳其的安塔利亞市(Antalya)前往烏克蘭基輔，女乘客當時帶著2名孩子一起搭機，卻當著孩子的面做出脫序行為。

機上一名目擊者表示，「當時大家正在陸續下機，她卻從機尾突然衝到緊急逃生門，開門走了出去，她的2名孩子當時站在我附近，看到媽媽站在機翼上也驚訝大喊，『那是我媽』」。機場後來立即派出警察、機場警衛與救護車前往現場，不過女子很快就返回機艙表示自己只是很熱，事後也沒驗出酒醉或是吸毒跡象。

烏克蘭國際航空(Ukraine International Airlines)後來證實，已將該名女子列為黑名單，「女乘客當時與丈夫和孩子們一起搭機度假，機上人員發現後立即通知機場航管人員、警方與醫療人員，該乘客因為嚴重違反航空安全規則與機上行為被列入黑名單」，並會對女子祭出高額罰金。

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