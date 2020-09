飛機剛落地！狂女直接開門到機翼上「散熱」　2孩傻眼：那是我媽

▲女子的誇張行徑讓她被航空公司禁飛。(圖/翻攝自Twitter)

記者李振慧/綜合報導

烏克蘭航空一架班機近來順利抵達基輔機場,沒想到飛機才剛降落,一名女乘客竟然直接打開機艙門跑到機翼上散步,誇張行徑引發機場工作人員高度戒備,立即派來警車與救護車到場,然而她的理由竟然是因為嫌飛機上太熱,才會直接開門「透透氣」。

影片中可看到,一架波恩737 -86N班機剛抵達鮑里斯波爾國際機場(Boryspil Airport),一名金髮女子擅自打開機艙門,手上還拿著一瓶水在機翼上散步,雖然沒多久她就自行返回機艙,誇張行徑仍引來軒然大波。國外報導中指出,這架班機是從土耳其的安塔利亞市(Antalya)前往烏克蘭基輔,女乘客當時帶著2名孩子一起搭機,卻當著孩子的面做出脫序行為。

機上一名目擊者表示,「當時大家正在陸續下機,她卻從機尾突然衝到緊急逃生門,開門走了出去,她的2名孩子當時站在我附近,看到媽媽站在機翼上也驚訝大喊,『那是我媽』」。機場後來立即派出警察、機場警衛與救護車前往現場,不過女子很快就返回機艙表示自己只是很熱,事後也沒驗出酒醉或是吸毒跡象。

烏克蘭國際航空(Ukraine International Airlines)後來證實,已將該名女子列為黑名單,「女乘客當時與丈夫和孩子們一起搭機度假,機上人員發現後立即通知機場航管人員、警方與醫療人員,該乘客因為嚴重違反航空安全規則與機上行為被列入黑名單」,並會對女子祭出高額罰金。

A woman stunned fellow passengers moments after her flight landed in Kiev from Turkey as she opened the emergency exit on the plane after complaining that she was too hot & went out onto its wing to cool off

The woman has since been blacklisted by the airline. pic.twitter.com/XAMlXLF4rO