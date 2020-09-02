蘋果、谷歌小心了！俄羅斯擬立法　限制App上架佣金上限20%

▲俄羅斯表示Apple store有違反公平競爭之嫌疑。（圖／路透社）

記者林鼎閎／綜合報導

俄羅斯於上個月向蘋果提告，因為該公司的App store疑有壟斷市場及違反公平競爭的疑慮。同時有立法者提出另一項新法案給俄羅斯議會，要求第三方應用程式開發者使用App store時佣金的上限限制為20％。

根據路透社報導，俄羅斯議會很快會對是否限制蘋果和谷歌等公司從應用銷售中收取佣金進行投票。俄羅斯議員費多特·圖莫索夫(Fedot Tumosov)周二提交的這項立法草案將影響谷歌Play Store和蘋果的App Store等行動應用程式市場，後者一直被俄羅斯反壟斷部門指控阻礙市場競爭。

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該法案擬規定出售應用程式的佣金上限為20％。蘋果目前在其App Store中收取30％佣金。而除了調降俄羅斯的最高佣金外，如果該法案獲得通過，還會要求類似蘋果這樣的公司，需將每季度約3分之1的佣金用來當作專門為培訓IT專家的基金。

如果獲得批准，這將是一個非常值得關注的法案，因為全球許多國家/地區都在對反托拉斯的問題對蘋果進行審查。不過，蘋果認為收取30％佣金是市場機制。也有人擔心，若法案通過，可能使蘋果暫停在該國拓展業務。而蘋果也針對先前俄羅斯反壟斷機構的控訴提出上訴。