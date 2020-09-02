4成年輕人因疫情失業　勤業眾信：遠距上班焦慮感反降

▲因新冠肺炎因素使許多年輕人處於失業的狀態。（圖／取自免費圖庫Pakutaso）

記者吳靜君／台北報導

勤業眾信今（2）日發布《2020全球人力資本趨勢報告》與《2020年千禧世代趨勢調查》內容顯示四月底、五月初調查，受到新冠肺炎（COVID-19）影響，有三成的Z世代與四成的千禧世代（出生1980年代到2000的青年與年輕人）處於失業的狀態。但是也有約三成的人表示有信心未受疫情影響。

勤業眾信調查報告顯示，約38%的Z世代與33%千禧世代表示雖然工作未受疫情的影響，不過疫情也改變了這些青年、年輕人的觀念，疫情之前有一半的Z世代及四成的千禧世代備感壓力但隨著遠距或者在家辦公趨勢崛起，焦慮指數反而下降了8%；同時封城禁令等措施也讓年輕人養成儲蓄的習慣，有五成的受訪者因而較有能力支付臨時性大額帳單；此外這些年輕的受訪者也開始對社會議題關心，更留意社區與外部需求。

請繼續往下閱讀...

▲上班族、年輕人遠距、居家上班，反而焦慮感下降（圖／取自librestock）

勤業眾信聯合會計師事務所管理顧問服務部副總經理苗德荃指出，研究結果指出，約45%的受訪者表示，疫情爆發前從未遠距或在家辦公的經驗，即便如此，許多企業仍在疫情來臨時，即時透過IT平台和技術人員協助，搭配彈性工時和休假政策等，在危急之際提供員工維持穩定的工作機制和企業營運方案，進而影響員工留任意願。

同時，53%的受訪者表示，其組織有近半的員工亦須重塑和改變既有的工作能力及培養新的技能。勤業眾信持續呼籲，企業應隨著科技變遷重塑企業競爭力以面對未來，2020年受到疫情影響，也印證了此觀點。面對未來的不確定性，建議企業掌握「組織文化、領導力和人際關係」三大關鍵，同時，唯有勇於創新轉型才可接軌未來快速發展的工作模式。