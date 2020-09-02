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智慧城市線上展開展　彭双浪：轉型後規模更勝以往

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▲智慧城市線上展開展　彭双浪：轉型後規模更勝以往。（圖／記者姚惠茹攝）

▲台北市電腦公會理事長彭双浪。（圖／記者姚惠茹攝）

記者姚惠茹／台北報導

2020智慧城市論壇暨展覽（Smart City Summit & Expo,SCSE）今（2）日舉辦開展與頒獎典禮，主辦單位台北市電腦公會理事長彭双浪表示，今年因應疫情轉型為線上展示，並從7月1日上線，至今已有118個國家地區、約2.5萬專業人士上網、瀏覽次數達21萬次以上，規模更勝以往。

彭双浪表示，今年由於新冠疫情的影響，原先計畫將往年在3月舉辦的展覽，推遲到7月初，全球因疫情實施「邊境管制」，但各國及各城市推動的「智慧城市的建設」與經濟的發展不能停，所以智慧城市改為線上展，並預計到今年底12月31日止，而明年3月則將以實體結合線上來展出。

請繼續往下閱讀...

彭双浪指出，從7月1日展開廠商及產品解決方案募集以來，截至目前已有300家廠商完成展出作業，募集352個解決方案，並設立19個國内外政府及企業主題館，邀請到43個國際城市參與City-Page活動，透過線上分享建置智慧城市的經驗。

彭双浪分享，展出的廠商及產品解決方案，目標朝募集全球1000個智慧城市解決方案前進，預計年底前辦理60場論壇，而目前已舉辦17場，至於全年預計辦理800場廠商媒合會，也已舉辦超過200場次，期許智慧城市展成為全球智慧城市解決方案最重要的平台。

彭双浪說明，原先預計希望有全球55個國家地區2500位國際專業人士參與線上展活動，而截至今日已有118個國家地區，約25萬專業人士上網，瀏覽智慧城市展網站達21萬次以上，其中有6成為國際專業人士，遠遠超過去年實體展的規模。

彭双浪強調，為不讓疫情影響產業的商機，未來每年3月舉辦的「智慧城市展」，也將朝實體展結合線上展的模式轉型，以擴大展覽的效益，讓智慧城市線上展SmartCityOnline可以24小時與全世界無縫接軌。

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